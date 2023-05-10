產業變動快速 MIC點出2023年資訊業三大關鍵議題

資策會產業情報研究所（MIC）今（10）日公布2023年資訊產業預測，產業顧問李建勳認為，分散供應鏈、強化高附加價值領域布局、低碳轉型將會是2023年資訊產業三大關鍵議題。

李建勳指出，受到美系客戶要求分散生產據點，筆電呈現階段性去中化，預估2025年中國大陸產能占比有機會降到近85%，而伺服器等高階、具市場區位考量的產品，產能移轉較PC更快速，非中產能正快速成長。

由於資訊產品消費性市場逐漸飽和、長期毛利不佳，台灣資訊電子廠搶進車用市場，在ADAS後裝市場、充電樁有發展空間，至於在低碳轉型部分，台灣超過5成資訊產業仍未啟動碳盤查、碳揭露，建議加速腳步，透過供應鏈大帶小，緩解產業減排困境，也有機會驅動大廠發展新商模、開拓新商機。

觀測全球PC市場，資策會MIC預估，受到總體經濟表現疲弱、終端消費需求不振影響，全球筆電市場規模較2022年衰退12%，約1.7億台，預估2024年回歸正成長，市場規模成長11.6%，2023年全球桌機出貨量預估為7465萬台、下滑2.8%。

單看台灣市場，MIC預估，2023年台灣筆電出貨約1.3億台、下滑約12.9%，桌機出貨預估約為3953萬台、下滑5%，台灣出貨量衰退幅度略高於全球，主要是受到中國大陸回歸品牌自製影響，預期2023下半年筆電、桌機出貨可逐季回升。

伺服器為2023年少數具備正成長動能的資訊產品，資策會MIC表示，受到美系雲端服務商延長伺服器汰換週期、調整資料中心建設計畫，以及中系品牌商與雲端服務商需求不振影響，全球伺服器市場成長較2022年下調。

然而，新一代處理器平台上市、ChatGPT帶動AI（人工智慧）伺服器需求成長，資料中心仍持續布建，預估2023年全球市場小幅成長2.9%、約1400萬台，台灣伺服器受惠於全球雲端服務商、資料中心託管商訂單成長，出貨將在第二季攀升，並在第三季達到高峰，預估全年出貨成長3.7%，達1170萬台。

車用為台灣資訊產業下一個利基市場，資策會MIC觀測全球電動車產業，預估2023年銷售量較2022年成長40%，達1430萬輛，新車市占率約15%。

資策會MIC資深產業分析師李亦晴表示，2023年電動車產業應關注兩點發展，一是補貼政策退場，二為平價電動車趨勢。

2022年底開始，中國大陸、英國、德國、挪威等多國補貼的退場帶來一波產業盤整期，車廠汰弱留強。受到影響，中國大陸當地銷售量大幅下降，促使其中央政府展開電動車下鄉政策，以平價自主品牌為主，快速帶動其二、三線城市需求，將嘉惠台廠供應鏈；除此之外，美國、日本、印度與韓國補貼持平，然而已限縮條件，其中，影響全球電動車產業最甚者為美國的抗通膨法案，迫使車廠與電池廠前往北美擴建或設廠，吸引汽車供應商前往以配合短鏈供應。

二是電動車平價化趨勢，資策會MIC表示，電動車市場已進入淘汰賽，領頭羊特斯拉連番降價、追求市占的策略已擾動全球汽車產業，針對高價車款，車廠為反映物料上漲持續漲價，中階車款為了獲取市占，不少車廠跟進降價，加上主要國家政策傾向廣設充電樁，將持續降低消費者選購門檻，電動車並非走向低價，而是走向平價化，進而提高全球電動車市場滲透率。