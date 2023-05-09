台灣製造營建業軟體投資首超越硬體 ESG導入成長近三成

資策會今（9）發布2023年資訊服務產業趨勢指出，台灣製造業與營建業投資首度出現軟硬體持平，甚至軟體超越硬體的現象，顯示國內企業對於傳統以硬體為核心的 IT 投資思維，已發生結構性的扭轉，特別是在 ESG、雲端、AI 的投資意願攀升。

資策會產業情報研究所（MIC）於5/9-5/11舉辦第36屆 MIC FORUM Spring《開擘》研討會，今（9）日發布2023年資訊服務產業趨勢指出，由於外在環境劇烈變動，加上新技術進展與法規環境調整，帶動全球企業對於軟體、資訊服務的需求，2023年全球資訊科技投資預估超過4.6兆美元。

資策會並指出，觀測2023年台灣企業 IT 投資結構，產業顧問張家維指出，製造業，特別是其中的資訊電子、化工業，與營建業首度出現軟硬體持平，甚至軟體超越硬體的現象，顯示國內企業對於傳統以硬體為核心的IT投資思維，已發生結構性的扭轉。

資策會MIC調查台灣主要產業於 ESG、雲端、AI 的科技投資。首先針對 ESG，因應淨零碳排相關法規調整，台灣資本額100億元的大型企業，以及高排碳量的水泥、鋼鐵業，皆須在2023年完成盤查，因此帶動製造業對 ESG 應用投資的意願大增，滲透率預估從2022年16.5%成長至2023年45%。

產業顧問張家維建議，資服業者除了協助排碳資料蒐集，更可提供包含整體資訊架構調整、排碳策略規劃、排碳策略後續效益追蹤等整體化服務，協助企業面對日漸嚴苛的未來環境與法規挑戰。

觀測雲端投資，資策會 MIC 表示，主要產業皆有超過8成的雲端服務導入率，其中製造業成長最高，「資安、資料儲存」應用為最大宗。製造業、營建業將強化「雲端結合 AI 技術」的導入；醫療業優先考量電子醫療紀錄、醫囑系統上雲，期望能建構更彈性的系統架構。過去監管機構對於金融、保險、電信、醫療等特許行業，要求更高的資安防護層級，隨著監管機構逐步放寬金融業對於雲端服務的使用，也帶動如垂直產業主權雲服務、雲端資料備援等新興服務商機。