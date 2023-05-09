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集邦：伺服器出貨不如預期 庫存壓力持續

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

據集邦（TrendForce）最新研究顯示，由於DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度，部分產品第二季均價季跌幅有擴大趨勢，DRAM擴大至13~18%，NAND Flash則擴大至8~13%。

TrendForce表示，DRAM由於PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占總DRAM消耗量超過85%，且DDR5比重仍低，因此DRAM價格跌幅擴大的主因是DDR4與LPDDR5的庫存過高之故。 PC DRAM方面，由於DDR4庫存量充足，供應商雖急欲降低庫存，然成交量並沒有變多。反觀，DDR5由於供給較緊缺，跌幅則較DDR4小。整體而言，PC DRAM第二季均價季跌幅擴大至15~20%。

Server DRAM方面，集邦表示，由於伺服器整機需求持續下修，導致原廠DDR4庫存壓力上升，季跌幅擴大至18~23%，而DDR5則受PMIC問題影響，供應限縮，促使第二季均價跌幅收斂至13~18%，然由於DDR5比重仍低，對價格變動影響有限，故Server DRAM第二季均價季跌幅仍近15~20%。

Mobile DRAM方面，集邦表示，隨著智慧型手機品牌的記憶體庫存修正告一段落，拉貨動能較去年提升，但供應商庫存壓力仍高，因此讓利促銷的意願同步提升。目前觀察買方已將第三季需求與第二季合併以增加談判籌碼，影響第二季Mobile DRAM均價季跌幅擴大至13~18%。而NAND Flash主要受Enterprise SSD、UFS跌幅擴大主因為市場供過於求狀況仍未改善，兩大產品占總NAND Flash消耗量超過50%。

Enterprise SSD方面，集邦說，伺服器整機需求持續下修，加深原廠Enterprise SSD庫存壓力，尤其中國地區訂單仍未因解封而有大幅增長。而Server ODM的訂單量也受庫存壓抑難以上升，影響第二季Enterprise SSD均價跌幅擴大至10~15%。預估隨著新平台放量，加上庫存持續去化，下半年Enterprise SSD需求有機會出現明顯增長。

UFS方面，集邦表示，隨著智慧型手機品牌的記憶體庫存修正告一段落，雖拉貨動能較去年提升，但供應商庫存壓力仍高，因此讓利促銷的意願也同步升高。整體而言，買方試圖將第三季需求與第二季合併以增加談判籌碼，加上供應商急欲去化庫存，第二季UFS均價跌幅因此擴大至10~15%。

DRAM SSD

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