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庫克印度行背後的盤算… 謝金河曝蘋果供應鏈劇變：台商當心！

聯合新聞網／ 綜合報導
庫克上月印度行標示出蘋果的關鍵抉擇，形同含蓄選邊站，勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，將牽動台商供應鏈的移轉。圖／美聯社
庫克上月印度行標示出蘋果的關鍵抉擇，形同含蓄選邊站，勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，將牽動台商供應鏈的移轉。圖／美聯社

蘋果公司（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）在疫情過後積極鞏固中國大陸供應鏈，3月底訪問陸拜訪官員，強調「蘋果與中國是『生命共同體』」。然而為了強化印度市場，4月赴印度出席孟買首家直營店開幕活動，並與印度總理莫迪見面，重申蘋果在印度投資的承諾。財信傳媒董事長謝金河指出，庫克印度行標示出蘋果的關鍵抉擇，形同含蓄選邊站，勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，恐怕牽動台商

財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的關鍵抉擇」為題在臉書撰文指出，根據蘋果上季財報，Mac、ipad、ipod、Apple Watch都銷量衰退，只有iPhone及App服務出現成長，其中印度扮演重要角色，蘋果當時也特別強調：「印度，巴西，墨西哥是未來重點開拓的新市場。」在赴印度行時，庫克也表明說：「印度正處於轉折點，市場的活力令人難以置信！」

謝金河指出，在庫克唱好印度的呼聲下，先前媒體報導富士康鄭州「卅萬大軍」，工人已減少剩6到7萬人，鄭州富士康周邊淪為空城，繁華的商業街變得冷清，店舖大多關門停業，這已讓台商面臨供應鏈移轉的壓力，而現在庫克「含蓄表態」，勢必牽動更龐大的供應鏈轉移壓力，台商也將需要跟著移動。在先前當時葉倫高喊友岸外包的宣示下，許多台商不以為意，但如今才開始行動，代價恐怕愈來愈大。

謝金河也援引了最近德國明鏡週刊畫了一副漫畫，表示一輛高鐵列車象徵中國，另一邊是又老又破的火車上擠滿人，這是印度，一個在傳統，一個奔向現代，但從另一個角度看，印度代表的低基期，可能創造更多機會。

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