遠傳5G遠距診療「讓網路取代馬路」 支援偏鄉服務逾3萬人次

數位發展部今（9）日於南投舉行「公私協力 強化偏鄉服務」成果展，遠傳電信響應政策，於南投縣仁愛鄉衛生所展示已實際開診的5G遠距診療服務，由衛生所醫師與遠端專科醫師共同會診，提供居民就近診療資源，強化偏鄉醫療品質。遠傳表示，目前仁愛鄉與信義鄉遠距診療科別已有皮膚科、耳鼻喉科，預計明年將再擴增眼科，透過科技的支持，增加偏鄉民眾需要的醫療量能。

遠傳指出，遠距診療平台是由遠傳自主開發，可整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，並運用5G高頻寬、低延遲特性，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診，不僅讓醫療資源得以深入偏鄉，「網路取代馬路」更減少長途就醫交通往返的碳排，遠傳自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次。

遠傳觀察，南投縣信義鄉、仁愛鄉幅員遼闊且部落分散，專科醫療量能長期不足。對此，自去年初協助開設5G遠距診療服務，除連結埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院等專科醫療資源，更陸續導入皮膚科、耳鼻喉科等遠距診療。

今日於仁愛鄉衛生所展示的遠距診療的情境，就是由仁愛鄉衛生所的醫師透過遠傳5G遠距診療平台與IOT的五官鏡醫療量測設備，零時差傳送高畫質醫學影像至埔里基督教醫院的皮膚科專科醫師，呈現醫療零距離的場景。

另外，遠傳表示，5G遠距診療也支援埔里基督教醫院，藉導入在山地醫療巡迴車，透過五官鏡設備及12導程心電圖儀等IOT遠距診療儀器，讓專科醫療服務範圍更廣且更深入部落，除了提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科等專科醫療資源，也針對心血管疾病提供更完整的篩檢、診療、追蹤等遠距醫療服務。