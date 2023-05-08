今晧董事改選 廣達、誠美材、東元集團等大咖勢力進駐

連接器廠今晧（3011）將於6月29日全面改選七席董事（含三席獨董），8日公布新任董事候選人名單，全球筆電代工龍頭廣達、偏光板大廠誠美材、重電大廠東元集團等相關勢力進駐。今晧正轉型進軍車用，已獲得特斯拉、瑪莎拉蒂等知名車廠認可，公司表示，將借重新董事的專業，擴大衝刺車用、AI等、新能源等新事業布局。

今晧表示，新任董事候選人包括前廣達集團副總曾柏湖、誠美材董座何昭陽、寶徠建設副董事長石浩吉、亞洲重量級AI公司商湯國際前技術副總監郭琛；獨董候選人為東元集團旗下東友科技副董事長王恩國、所羅門資產管理公司董事長呂觀文、環群商務法律事務所主持律師龔新傑。

今晧指出，今年為公司成立40周年，已確立技術升級與改革的發展策略與營運方針。產品策略上，將主攻更高階、更有競爭力的車用以及AI設備連接線／連接器。尤其該公司切入車載相關連接線與連接器領域多年，產品得到特斯拉、瑪莎拉蒂等知名車廠認可，隨著導入領先的AI技術後，可望快速提升車載產品市場競爭力。

今皓強調，新任董事候選人當中，何昭陽是台灣面板業舉足輕重的人物，其經歷及資源將協助今晧拓展顯示器及車用面板相關業務及訂單。曾柏湖曾任廣達副總，協助管理廣達的車用電子事業，之後也在車用電子業內服務近20年，其在車電界豐富的經歷將協助今晧在車用連接器、自動駕駛及電動車應用產品上有更大的突破；郭琛曾任職知名AI公司商湯國際技術副總監，其在AI業界的經歷將提升今晧的技術，特別是AI應用領域的研發能力，更能面對AI時代帶來的機遇與挑戰。

今晧表示，未來將策重七名新董事在國際經驗、車電產業、AI技術、智慧製造和組織改造經驗與專業知識，藉此嶄新組合，完美對應今晧未來搶攻AI及車用電子市場的策略與方向。