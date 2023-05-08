消防署投入4.5億 結合5G推動科技防災技術

內政部消防署今（8）日指出，自2021年獲得行政院前瞻基礎建設計畫-「消防 5G 場域計畫」投入4.5億元，結合 5G 行動通訊先端發展技術，運用 5G、AI、AR/VR、IOT 物聯網、雲端運算、影音串流等技術，讓我國防災訓練可以往前跨一大步。

數位部次長李懷仁今天表示，有關我國消防救災訓練，現在整合了AR/VR等技術，提升的我國防災救災訓練技術，未來也會持續整合AR/VR讓這個部分，整合出一個解決方案，未來有機會也希望能夠把相關解決方案輸出國外。

消防署指出，訓練中心匯集全國消防教官與國內XR研發團隊，打造 「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，運用最新即時 動態捕捉技術(Motion Capture)與高寫實虛擬實境成像技術 (Super-Realistic VR) 、5G 高效傳輸網通以及分散式雲端運算、 IOT 數據傳輸設備，搭配各種環境模擬與體感設備，模擬各類情境，讓消防學員如臨救災現場進行各種消防演練，最多可讓20名 學員同時進行同步訓練與協同救災行動任務。

消防署表示，同時利用後端的數位監測記錄系統，訓練教官可以掌握訓練過程中學員的動作行為、應變反應、生理數據與任務執行狀態等，提升消防訓練的質量效 益與降低以往需負擔高成本的實體火場模擬訓練，不僅強化消防 災害搶救、指揮調度等專業技能，更有效提升我國整體消防訓練 能量。

消防署表示，消防 5G 場域計畫在過去兩年建置智慧消防訓練場域，目前已開發完成的 VR 消防虛擬實境課程包括，燃燒櫃與火災成長360實景紀錄課程、火場開門狀況應變訓練、熱顯像儀火場情境訓練、太陽能板/電動車火災搶救訓練及沿水帶撤離訓練等 VR 訓練課程。今年將再擴大消防 5G 場域計畫 VR 應用訓練規模，陸續建置消防「跨域兵棋推演系統」、大型綜合 演練、消防車暨救護車防禦駕駛等訓練系統與課程。

消防署強調，我國地處全球天然災害熱點高風險區且地緣政治複雜多變，生活形態複雜，造成之消防防救業務面臨多樣挑戰，透過發展新一代智慧防災教育，培訓防救災人才、提升災防救能 量與減少未來災損，達到強化整體防救災能量的目標，消防署未來將積極爭取推動我國消防科技研發與智慧消防科技產業化，結合我國豐富的消防災防救專業知識經驗與前瞻科技研發能量，發展智慧消防相關創新研發及應用發展，邁向消防科技產業化，打造國家新興重點科技產業。

消防署署長蕭煥章表示，消防員在救災中常常會有各種突發狀況，所以在消防訓練上更為重要，目前在訓練中心上雖然有實體場景，所有的實體訓練中心雖然都是1比1的場景，但在訓練中難免還是會有意外發生，因此，當得知數位部有推出5G計劃後，消防署也立刻提出計畫申請，此消防5G場域計畫一共投入4.5億元，希望能夠透過數位科技的協助，讓消防員可以先利用AR/VR等科技先進行模擬訓練，降低接下來實體的訓練會發生的意外。