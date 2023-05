中華電信新董座郭水義：要讓中華電市值穩站兆元之上

中華電信(2412)董事會今日舉行董事會,原董事長謝繼茂卸任,推舉現任總經理郭水義接任董事長職務,下午舉行新舊任董事長交接典禮,郭水義宣示中華電信未來三大願景,成為以永續發展為基礎國際標竿企業,成為數位生態系統賦能者領導品牌,成為遠遠超越兆元市值的頂尖企業集團,要把兆元市值當作樓地板,穩居兆元之上。

中華電信今日收平盤126.5元,股本775.74億元,市值約9,813億元。中華電信2022年4月股價一度突破130元,也首創市值超過兆元水準。

郭水義也提出三個祝福,祝福中華電信業績長紅,股東獲利、股利年年高、祝福同仁獎金、薪水、福利年年高,祝福退休同仁及貴賓身體健康。

郭水義表示,以四個ABC資產、四大價值觀與三大願景,跟團隊共同勉勵,未來將「以公司四個ABC的豐富資產/資源(夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、人才資產),打造客戶信賴的數位生態系統,賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴,持續不斷創新,為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值。

郭水義表示,中華電信歷年LOGO與標題包含溝通人間情、連結世界心,為了你一直走在最前面,永遠走在最前面,承諾未來將持續傳承經營使命。同時傳承企業文化及價值觀傳承,過去中華電信前董事長賀陳旦曾期盼中華電信同仁以溝通為志業,熱誠服務、品質榮譽感,前年謝繼茂董事長邀集高階主管形成共識,以誠信、客戶導向、創新及當責為四大價值觀,落實推廣,希望深入同仁心中,形成長期企業文化,承諾與團隊延續當年三大價值觀及四大價值觀傳承,擴大,以誠信為本,客戶信賴,創新創價,承諾當責。

中華電信自2019年起推動「躍升2021」的轉型計畫,2022年完成組織轉型,績效創近五年新高的佳績。郭水義表示,除宣示未來公司將持續轉型升級的躍升目標外,亦提出三大願景,期許公司成為以永續發展為基礎的國際標竿企業,成為數位生態系統賦能者的領導品牌,成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團,為中華電信打造下一座成長大山。

郭水義也強調以ESG三大面向,接櫫永續發展的願景及具體目標。在永續環境上,中華電信將積極響應國際倡議,具體承諾淨零目標及前進路徑,包括2030年碳排減半與IDC全面採用再生能源、2040年全公司全面採用再生能源、2050年之前淨零碳排,以及攜手客戶及策略夥伴供應鏈,夥伴大手拉小手,無悔淨零往前走。在永續社會上,郭董事長提出打造數位生態協創系統的目標,期盼以科技力協助全民升級,享受智慧生活;賦能百業升級,創造數位經濟;助力政府治理,打造智慧島嶼,包括強化國家關鍵基礎網路設施及資安防護;積極響應性別平權倡議,以長程演進目標,打造多元、包容以及和諧的幸福職場。

在永續治理上,中華電信將持續強化董事會職能,規劃將永續發展及風險管理等委員會提升為董事會功能委員會位階,擴大董事參與。郭水義指出,「No ESG, no order; No ESG, no money; No ESG, no future!」,中華電信會持續堅定追求永續目標,為我們的地球盡最大的心力。

在業務發展上,郭水義提出「經營三訣」、「事業三箭(艦)」與「技術三鑰」與大家共勉。「經營三訣」包括客戶信賴、跨群協作及廣結同盟;「事業三艦」意指個人家庭、企業客戶及國際客戶三大事業艦隊;「技術三鑰」則代表要打造人才庫、要打造技術庫、要打造標準藍圖。

郭水義表示,事業三艦聚焦中華電信三大事業分公司,將優先聚焦個人家庭有關安全、便利、健康、娛樂四大構面服務,擴大在影視、遊戲及運動等潛力新興服務的經營與投資,並善用政府租稅獎勵投資法案,讓寬頻的高速公路上,奔馳著各種精采服務內容的轎跑車。企客市場上,優先聚焦雲端、資安及智慧聯網三大新興百億業務。國際佈局上,將努力把世界帶進台灣,包括協助國際OTT落地、協助國際級企業進入台灣,優先投資台灣;我們也要把台灣帶向世界,以台灣為中心,協助台商及國內跨國網通大廠馳騁國際市場,並將台灣的智慧應用行銷到國際舞台。

此外,為了擴大事業及服務範疇,郭水義指出,中華電信也將積極進行策略性轉投資及鼓勵轉投資事業IPO,並積極活化公司不動產,打造中華電信集團艦隊。

為了成為數位生態系統協創者,中華電信將持續廣結同盟,與大家互惠共榮。郭水義表示,重新為中華電信英文簡稱CHT三個字賦予新意,將CHT詮釋為「Collaborate Happiness Together!」,與中華電信5G「舞動精采,共創未來」相互呼應。

郭水義表示,中華電信有賴前輩們辛苦耕耘,才有今天的事業基礎。包括公司Logo以兩個C:Communication與Connectivity展現公司的事業範圍與價值,「溝通人間情、連結世界心」闡述了溝通的真諦,「以溝通為志業;熱誠服務;品質榮譽感」則展現了公司的共同服務理念與價值觀,都為中華電信凝聚出共同的目標。郭水義承諾,將持續傳承電信前輩們的智慧與經驗,帶領公司「永遠走在最前面」。