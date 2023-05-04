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宏碁新設總經理職位 委由建碁董事長簡慧祥擔任

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
建碁董事長簡慧祥擔任宏碁總經理。圖／聯合報系資料照
建碁董事長簡慧祥擔任宏碁總經理。圖／聯合報系資料照

宏碁公司今（4）日召開董事會，通過2023年第一季財報，合併營收為新台幣524.57億元；毛利為新台幣53.63億元，在持續降低庫存價值至新台幣394.57億元中，毛利率維持在10.2%的水準；營業淨利新台幣2.39億元；稅後淨利新台幣5.15億元，單季EPS為新台幣0.17元。

根據第三方市調公司資料顯示，宏碁全球市占與去年第一季相當。

宏碁認為，營收在第一季到達低點，電腦與顯示器事業將開始重獲動能。同時，宏碁的多重事業引擎亦持續發展，依照業務進程預計今年將有多個公開發行計畫。

宏碁董事會今日亦決議設立總經理職位，委由簡慧祥擔任，即日生效。

宏碁指出，簡慧祥在宏碁公司服務超過20年，畢業於交通大學控制工程學系與管理科學學系，其在數位顯示事業及建碁公司等職位的績效卓著。

同時，共同營運長黃資婷已申請退休獲准，其總部職務將由簡慧祥總經理兼任，中國區總經理職務將由泛亞營運總部侯知遠總經理負責，而台灣區業務將直接向簡慧祥總經理匯報。

為使相關業務順利交接，黃資婷將轉任企業顧問，協助公司轉型與傳承。

宏碁

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