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得太空者得天下 佳世達攜鐳洋科技拓低軌衛星全球商機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

看好低軌衛星未來發展，佳世達（2352）集團今（4）日宣布，已投資鐳洋科技（Rapidtek Technologies Inc.） 3.2億元，聯手拓展低軌衛星全球商機，佳世達董事長陳其宏表示，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。

佳世達集團積極布局網路通訊事業，衛星訊號覆蓋不受地形佈線施工困難、地面訊號傳輸易受阻隔衰減等限制，是全球下一代網通布局關鍵新戰場。

鐳洋科技掌握低軌衛星關鍵零組件設計與研發實力，佳世達集團投資太空新銳鐳洋科技，雙方將在產品與通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，加速推動衛星產業量產，合力開拓太空事業版圖。

佳世達董事長陳其宏表示，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。佳世達希望「通天接地」以滿足萬物聯網需求，目前地面通訊有明泰（3380）、仲琦（2419）、互動完善布局，下一階段強化通天實力，藉由衛星訊號的全球覆蓋能力，來服務海上、空中、偏遠及運輸車輛等長期缺乏穩定合用的通訊需求。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，衛星數量越多、通訊覆蓋率越高，速度也會得到提升，而為了讓民間企業在可控的成本內更快的取得太空履歷，立方衛星（CubeSat）也就成為進入太空市場的首選。藉由多方合作，預計可於今年底實現台灣自製立方衛星的關鍵里程碑。

鐳洋已在今年2月於桃園青埔與國立中央大學一同攜手成立太空研發中心，佈建「立方衛星整測實驗室」，並同步獲選國家太空中心（Taiwan Space Agency,TASA） 「新創追星計畫」，取得3U通訊立方衛星研發製造案，有望在與國家太空中心以及國立中央大學的共同努力下，在今年底攜手達成台灣的自製立方衛星的願景。

鐳洋科技為國內知名天線設計及射頻測試廠商，專注開發低軌衛星地面接收站與通訊酬載系統之陣列天線，具備自動化陣列天線校正演算法，能快速校驗陣列天線特性。2021年獲經濟部工業局 B5G主題式研發計畫，偕同明泰、台燿（6274）、金像電（2368），以聯盟形式一同爭取國際訂單。

太空 佳世達 布局

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