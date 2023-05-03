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群創暑期實習計畫開跑 祭出最高60萬元獎學金攬才

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創孕育科技創新與多元共融優秀新尖兵。群創／提供
群創孕育科技創新與多元共融優秀新尖兵。群創／提供

少子化浪潮衝擊企業人才招募至巨，群創（3481）宣布2023年第五屆「InnoStar Plus暑期實習計畫」火熱開跑，將提供多元實習機會外；群創也針對表現優異的實習生祭出pre-offer暨獎學金方案，最高可高達60萬元，讓學子能畢業即就業。

群創永續長暨人資長彭峻豪表示，人才是企業永續發展最重要的後盾，為接軌國際及強化人才競爭力，群創積極落實校園深耕計畫，鎖定AI、大數據、研發、光電、智能製造等跨域菁英，持續擴大校園產學合作、強化學用連結，致力邁向企業永續，接軌國際。

他指出，除實習期間培養專業能力外，第四屆暑期實習計畫共發出17名提前入職資格（pre-offer），並延攬優秀實習生擔任校園大使，於校園博覽會、說明會、技術專講等活動展現個人魅力，結合群創品牌能量為個人履歷加分，同步成為業界與校園的溝通橋樑。

彭峻豪強調，群創致力打造多元共融文化，持續跨域培訓菁英人才。在群創InnoStar Plus暑期實習期間，海納多元性別、科系，女性實習生占比45%、非工程科系占35%，打破科技業都是男性或工程背景的偏見及刻板印象，鼓勵跨界跨域人才、全方位均衡發展，注重多元、平等和包容的實習環境，為實習生提供豐富多元的學習機會。

群創暑期實習計畫不只給予學生進入科技業的入場券，而是以遊戲化的學習方式培養軟硬實力，安排年青學子前往奇美博物館分組進行實境解謎活動，透過舉辦多項活動、參訪、培訓、跨職能分組，增強溝通協調、問題解決能力。

為培養學生社會永續價值觀，群創更邀請人資長與學生面對面，分享群創職場學與ESG永續發展目標，鏈結公司核心競爭優勢，打造多元共融的職場環境。

校園大使暨實習生的清大資工系Chann表示：「群創的團隊非常重視軟硬能力的培養、團隊合作發揮，實習間與其他工程師相互合作，打造全公司用的審核系統，最後系統上線時，非常驚喜也很不敢置信，在實習期間就可達成超乎預期的里程碑跟成就！」。

同時，群創更擁有客製化一對二的業師（Mentor）專屬指導，強化實習生與團隊合作的緊密度，加速適應工作環境和工作內容，共同解決挑戰與問題。

群創展開校園深耕計畫，鎖定AI、大數據、研發、光電、智能製造等跨域菁英。群創／提供
群創展開校園深耕計畫，鎖定AI、大數據、研發、光電、智能製造等跨域菁英。群創／提供

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