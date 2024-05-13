四金控產險 前四月轉盈

產險業2024年4月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司獲利皆為正，合計四家產險4月賺5.48億元，累計前四月稅後純益達33.23億元，較去年同期由虧轉盈。

其中，國泰產險累計前四月稅後純益達9.6億元，續創歷史同期新高。另外，台灣4月面臨地震衝擊，由於賠款損失已安排適當再保，影響大致可控。

國泰產險4月稅後純益0.9億元，累計前四月稅後純益9.6億元，創歷史同期新高，累計每股稅後純益（EPS）為4.81元。國泰產險指出，4月份簽單保費29.5億元，累計簽單保費達115.8億元，年成長19%。其中車險透過商品需求分析，推動完整保障組合商品，簽單保費年成長10%；旅綜險把握國人旅遊熱潮推出季節限定賞櫻專案，第1季旅綜險市占率續創新高；商業險持續聚焦成長性及能源相關產業，精進風險辨識能力，工程險及海上保險累計保費皆有雙位數成長。

針對4月3日花蓮地震，國泰產險表示，相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。在質量並重經營理念下，今年以來簽單保費維持雙位數成長，預期整體獲利表現持續增長創高。

富邦產險4月稅後純益2.6億元，累計前四月稅後純益16億元。富邦產險指出，4月獲利受地震相關損失影響，但仍維持穩健水準，主要反映風險控管成效及優異投資績效。業務表現方面，4月簽單保費59億元，較去年同期大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。累計前四月簽單保費227億元，年成長12%，簽單市占率25.2%。

華南產險4月稅後純益為1.82億元，累計前四月稅後純益5.81億元，相較去年同期稅後純益2.41億元，年增141.1%，累計稅後EPS為2.9元，穩定成長。兆豐產險4月稅後純益為0.16億元，累計前四月稅後純益1.82億元，較去年虧損6.03億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為0.34元。

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