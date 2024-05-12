首季信用卡爭議款案件飆新高 98%與詐騙有關

政府端出打詐新4法，全面向詐團宣戰。時下詐騙有多猖獗，從金融消費評議中心內部統計可見端倪，今年首季評議中心受理信用卡爭議款爭議案件飆高至349件，創史上同期新高，其中竟有98%均與詐騙有關。

「貴戶本期電費逾期未繳，合計新台幣325元整，務請於3日內處理繳付，以免遭停止供電。繳費連結：...」一則提醒小額電費遲繳的簡訊跳出，誘人點入連結繳款，實際上，消費者刷的不是電費，而是可能正為詐團在境外刷的LV包買單。

評議中心發現，自2023年起，銀行業信用卡消費款代償、結清或爭議款爭議案件不尋常走高，全年申訴及評議案件數合計達887件，占銀行業整體爭議案件數的24.68%，更首度躍居銀行業爭議案件類型之首。

到了今年首季，信用卡爭議款案件數仍居高不下，評議中心首季受理此類申訴及評議案件數合計達349件，占首季銀行業整體爭議案件數飆高至34.69%，無論案件數或占比，雙雙達到史上同期新高水準。

評議中心董事長暨國立台北大學法律學系專任教授杜怡靜表示，往年銀行業爭議案件最大宗，多半是違反金融產品條件或風險說明爭議所引起的消費糾紛，自去年開始，評議中心接獲消費者主張信用卡爭議款案件大量增加，一躍成為占比最高的銀行業爭議案件類型。

她透露，評議中心去年留意到信用卡爭議款案件不尋常增加後，今年首季特別針對信用卡爭議款案件進行標記歸類，發現首季349件信用卡爭議款案件中，消費者主張與詐騙有關的案件，竟高達98%。

評議中心觀察，2023年接獲信用卡爭議款申訴及評議案件，主要集中2大態樣，第一種是詐團利用行動支付綁卡盜刷，尤以詐團透過釣魚網站或簡訊釣到個資後，將信用卡綁定至3大國際Pay盜刷的案件最盛行。

其次則是詐團偽冒電信公司或台電台水，發送欠繳小額電信費、水電瓦斯費等簡訊，誘騙消費者點入釣魚網站刷卡繳費，同時間詐團正同步複製信用卡資訊，在海外盜刷高價品。

杜怡靜說，金管會去年第4季起出手要求限定持卡人手機才能綁定3大Pay後，今年首季綁卡盜刷爭議案件已大幅下滑，今年首季評議中心受理的銀行業信用卡爭議款案件，主要以持卡人誤入釣魚網站，並給出OTP驗證碼遭盜刷爭議為大宗。

評議中心首季受理銀行業信用卡爭議款爭議案件共349件，已近2023年全年受理此類爭議案件的4成。為防堵詐團，金管會2023年起至今陸續推動OTP簡訊改革，首先是要求銀行OTP簡訊內容必須載明目的，例如若是綁卡所進行的驗證，OTP簡訊內容必須顯示目的為綁卡，若為消費者刷卡消費進行的驗證，OTP簡訊內容必須載明消費金額。

另一方面，原先OTP簡訊所載消費金額幣別均為英文代碼，但實務上曾發生一案例，消費者在釣魚網頁所刷金額恰好與詐團在海外盜刷金額相同，只是詐團所刷幣別為KWD（科威特幣），與TWD（新台幣）乍看相近，消費者未留意OTP簡訊內容幣別，即輸入驗證，誤入詐團陷阱。

對此，金管會要求32家發卡機構在今年6月底前改革OTP簡訊內容呈現，將消費幣別全數改為中文顯示，希望協助消費者強化識別。金管會官員表示，考量各家發卡機構規模不一，修改資訊系統排程所需時間不同，金管會給予期限為今年6月底前調整完畢，目前已有幾家大型發卡機構調整完畢，先行上路。

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