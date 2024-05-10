快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

華銀財管2.0推專屬傳承服務 呵護億級資產

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行以堅強的高資產理財顧問團隊，提供客戶全方位理財規畫。圖/華南銀行提供
華南銀行以堅強的高資產理財顧問團隊，提供客戶全方位理財規畫。圖/華南銀行提供

現代社會家族世代間的想法差異，讓創業家第一代體認到守業難、傳業更難，在第一代做好資產傳承規劃，移轉第二代即可創造更多「開源」，才不會讓資產傳承後因稅負而縮水，所以協助高資產客戶「家族傳承」及「資產延續」給二代、三代，便是現在重要課題。

為協助高資產客戶做好傳承規劃，華南銀行（2880）建置專屬高資產顧問團隊，提供資產規模達億元以上之高資產客戶全方位理財規劃，近期理財顧問團隊協助一位70多歲的周奶奶作資產傳承規劃。

小蕙是周奶奶的第一個孫女，但在大兒子與媳婦離婚且雙方都另組家庭後，小蕙的成長過程便受到父母親的嚴重忽視，而是由周奶奶獨自陪伴小蕙長大 。

由於怕照顧孫女的日子不多，周奶奶也瞭解小蕙並非其資產的繼承人，知道可以運用遺囑將部分資產在身後留給孫女外，也希望再留一筆資金做為未來孫女出國念書及購屋基金，便詢問如何將資產依照自己的意思管理及傳承予孫女。

華銀高資產顧問運用保險商品可指定受益人的特性 ，建議可指定保險受益人為孫女，並且為孫女規劃保險金信託，指定信託監察人，避免動用資金時違背周奶奶意旨，藉此協助客戶將資產傳承給第三代 ，並降低第三代的資產管理風險。

華南銀行表示，以呵護客戶資產角度出發，並以客戶需求為中心，協助高資產客戶更有效率整合資產傳承計畫，運用信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品及服務，且與律師、會計師等機構合作 ，為高資產客戶提供一站式購足、客製化的金融商品及服務，涵蓋投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等各層面之完整服務內容。

除具整合性財富規劃外，對風險與收益平衡更為重視，為謹慎提供客戶投資部位風險管理與售後服務建議，由專業的投資研究專家團隊，協助客戶定期理財健診及檢視資產配置變化，並提供專業之解決方案。

華南銀行認為，「提升專業度，並獲得客戶的信任跟認可」是成為一個值得信賴財務管家最大的挑戰 ，如果做到這一點，就成功一半以上。

為讓同仁有足夠的專業能力為高資產客戶盤點總資產、梳理傳承需求、並規劃合適解決方案，華南銀行鼓勵同仁具備專業的證照及知識，並致力培訓同仁成為高資產財富管理人才，以持續強化服務高資產客戶之核心能力。

保險金 華南銀行

延伸閱讀

創新創業計畫1階揭曉 智慧魚苗、出租爺奶入選

中職／猛獅27場淨勝91分史無前例強悍 有望破1996自己紀錄

這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

國海院組隊乘「勵進」赴南海 厚實海洋科研基礎

相關新聞

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出...

四大壽險累計前四月進帳552億

受惠今年以來美元升值，匯兌利益降低壽險業避險成本壓力，加上壽險持續操作海內外股票，累計前四月，已公布獲利的國泰人壽、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。