元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案 資金運用更靈活

近期許多投資人面臨繳納個人綜合所得稅的資金需求時，常會猶豫是否要忍痛賣股換取現金應急，其實投資人有更好的選擇，元大證券提供「不限用途款項借貸」服務，投資人只要開立不限用途款項借貸帳戶，透過「投資先生APP」即可24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行借貸，簡易操作快速取得所需資金，最低借款金額新臺幣一萬元起，隨借隨還以日計息，且不需開辦費。

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因應5月申報綜合所得稅的需求，元大證券還提供便利線上報稅工具，只要是元大證券電子交易客戶，憑網路電子憑證即可進行綜合所得稅申報，透過線上下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額快速便利，線上報稅更可享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜的程序，免出門即能輕鬆完成申報流程。

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