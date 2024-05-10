金管會主委黃天牧 傳接臺灣金董座
預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，業界盛傳將出任臺灣金董事長。據了解，這項人事是由行政院長卓榮泰等決策高層安排，此消息本月初即在業界傳開，金融圈高層認為，由黃天牧接任當時由行政院副院長沈榮津轉任、象徵地位愈來愈高的臺灣金董座，對黃是一大肯定。
黃天牧昨（9）日表示，沒有接獲這個訊息。掌管公股銀行的財政部政務次長阮清華則表示，尚無所悉，無法回應。財政部高層官員表示，目前為止並沒有關於臺灣金董事長接任者的訊息，對於市場傳言無從評論。另外，消息人士透露，臺灣金董事長人事應尚未完全底定，可能還需要再觀察。
雖然金融圈認為，這項安排對黃天牧是一大肯定，但也有人認為，在未卸任前、就傳出此安排，似乎消息過早曝光，可能也將對黃天牧造成困擾。也有另一位權威人士稱，尚未聽聞有此安排，對此消息一無所悉。
金管會官員都受限旋轉門條款限制，三年內禁止到民營金融機構，使臺灣金、土銀、中國輸出入銀行等國營事業，或是金管會等周邊單位，成了這些卸任官員的唯一出路。
臺灣金歷任董事長也不乏金管會官員轉任，如張秀蓮、李紀珠，最高位是金管會副主委轉任，一旦拍板由黃天牧轉赴臺灣金控董事長，將是金管會20年以來首位由金管會主委轉赴金控董座者。
若轉任臺灣金董事長後，黃天牧可否進一步接任銀行公會理事長？目前銀行公會理事長是兆豐金（2886）董事長雷仲達，若要接任，可能得又需做重新改選。
沈榮津向財政部請辭台灣金董座一職已經獲准，5月18日生效，他目前已被東元電機（1504）、世界先進（5347）提名為今年改選的董事候選人，另外，開發金控也將禮聘他接任目前空缺的副董事長職務。
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