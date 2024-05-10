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金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

經濟日報／ 記者楊筱筠夏淑賢／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金（2881）尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,000億元大關，維持歷史次高與高成長的佳績，國泰金（2882）前四月年增近三倍，每股稅後純益（EPS）3.53元仍暫居冠軍。

國泰金昨（9）日公布4月稅後純益137.4億元，較上月衰退30.6億元或月減18.21%，累計前四月賺509.4億元，年成長將近三倍，EPS 3.53元，創歷史次高，國泰金指出，主因子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高。如果與3月相比，國泰金控五大子公司稅後純益都較上月衰退，其中兩大核心國壽月減16.8%，國泰世華銀月減7.58%。

上市金控4月獲利
上市金控4月獲利

國泰金解釋，國泰世華銀4月表現仍良好，單月稅後純益30.5億元，累計稅後純益134.7億元、年成長12%，國泰產4月稅後純益0.9億元，累計賺9.6億元，創歷史同期新高，對0403花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控；國泰證券4月賺2.7億元，累計獲利11.8億元，年增一倍。

中信金（2891）4月單月稅後純益51億元，月減32.5%，累計前四月稅後純益260.2億元，年成長59.1%，累計EPS為1.33元。中信金表示，4月旗下中信銀單月獲利26.3億元，較前三個月低，主因4月新增放款大須提列相關備抵，財富管理動能則維持穩健。累計前四月稅後純益147.5億元、年成長4.6%。

開發金（2883）4月自結稅後純益24.2億元，較前月略減6.7%，累計前四月獲利突破百億大關，達106.3億元，較去年同期成長1.53倍，EPS 0.64元，每股獲利排名大幅躍進。

開發金控指出，凱基人壽4月獲利18.9億元，仍是貢獻最大的子公司，前四月獲利達70.4億元，4月台股震盪，股票經紀與財管業務仍持續挹注凱基證券獲利，使凱基證4月獲利5.6億元，月減三成多，累計獲利達34.6億元，年增52%。凱基銀行是核心子公司4月獲利唯一比前月成長的，營運穩健，4月利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，單月獲利5.5億元，月增兩成多，累計獲利20.2億元。

凱基證 國泰金控

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