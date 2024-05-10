藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠（5478）集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出線上加密貨幣支付服務「BitoPay」，現正與商家進入串接階段，握有比特幣、以太幣、泰達幣等三種虛擬幣的消費者將可用虛擬幣在線上購物。

這是台灣首次出現虛擬貨幣第三方支付購物的模式。第三方支付主管機關數位部表示，藍新金流負責代收、代付業務，適用第三方支付的相關規定，簽訂合約時必須落實對店家之間的KYC（了解身分），或不定期做巡檢等相關作為，避免落入洗錢陷阱及遭詐騙集團運用。

BitoPay使用方式與流程

BitoPay支援比特幣、以太幣、泰達幣等三種市場主流幣種，消費者若手上握有相關虛擬幣並下載BitoPay App，只要在線上商店挑選以新台幣計價的商品後，支付流程中會即時顯示所選幣別的匯率資訊，完成支付後，BitoPay將對應的加密貨幣轉換為新台幣撥付給藍新科技，藍新科技撥款給商家，商家收款後出貨給消費者。

藍新科技總經理鍾興博指出，加密貨幣的發展與管理已逐漸成熟，目前幾個主流加密貨幣已廣為消費者熟悉，甚至成為個人的基本資產配置，期盼透過此一商業模式，讓加密貨幣除投資外也具備消費價值，成為支付產業的新藍海，日本等許多先進國家都推動加密貨幣交易，台灣並非個案。

鍾興博指出，台灣目前有許多商家想擁抱廣大的加密貨幣商機，但因開戶、系統對接、帳戶結算、風險控管等挑戰大而卻步，藍新科技與幣託集團將負責系統建置，商家只要開啟加密貨幣支付服務功能，無痛搶進新的消費商機。

藍新科技提供刷卡、行動支付／錢包、跨境支付等數十種收款服務，資本額7.5億元，最大股東智冠持股約51%，主要業務第三方支付線上合作商家約有30萬家，涵蓋旅遊、遊戲、3C電競產品等。等於BitoPay一推出就有潛在合作的30萬間線上商家，未來也會鎖定旅遊、遊戲點數與3C相關消費等虛擬幣線上購物商機。

藍新科技與幣託集團推出的加密貨幣支付工具BitoPay是全台首創的創新金融科技應用，藍新科技要先取得數發部同意，作為新創的幣託集團則要取得金管會、證期局同意，才能進行相關業務，須具備一定規模、技術能力與風險控管能力等門檻。

業界人士分析，目前市場上僅BitoPay具有線上加密貨幣支付服務，可說是獨門生意，藍新科技與幣託集團短期內將寡占市場，囊括全台所有線上加密貨幣支付服務的消費商機，智冠為藍新科技第一大股東，估計受惠最大。

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