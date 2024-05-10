Q1非現金支付交易強強滾 金額1.92兆元 寫同期新高
疫情解封，國人狂瘋海外旅遊，刷卡旅遊大爆發，推升2024年第1季國人非現金支付交易額達1.92兆元，其中光刷卡消費額已衝破兆元，兩者均同步創史上同期新高；銀行局副局長童政彰昨（9）日說，對2026年非現金支付交易額10兆元目標是審慎樂觀的。
據金管會統計，今年首季國人非現金支付交易額1.92兆元（其中含信用卡1兆0,476億元），交易筆數18.97億筆，若每季都依此成長速度推算，2024年全年可達7.68兆元、及76億筆，約莫是逾七成的目標達成率。
金管會官員說，金管會對三年後、2026年底非現金支付交易達10兆元審慎樂觀，主要有三大原因，一、疫後，民眾使用非現金支付愈來愈明顯，二、有政策誘因，例如去年政府推出TPASS通勤月票，每年估有800萬至1100萬使用者受惠，可降低通勤族負擔也可增加非現金支付。
三、非現金支付場域更加多元，電子支付跨機構共用平台功能上線，已從轉帳、繳稅費，更進一步到跨店消費，也會提升消費支付。
金管會是在2024年初宣布非現金支付的三年目標計畫，訂定2026年底非現金支付交易筆數、交易總額要各達到80億筆、及10兆元。
金管會當時以台灣人口2,350萬人推估，這三年要達到「嗶」80億筆，相當於屆時每人每年度非現金支付交易筆數要達340萬筆，等於每位國人幾乎天天都要「嗶一下」才能達標。
至於三年非現金支付交易額要達10兆元，則推算約莫每人每年度，非現金支付交易額要達42.5萬元。
若以2024年第1季成效來看，非現金支付交易筆數18.97億筆、年增24.6%，非現金支付交易金額約1.92兆元，年增15%，筆數和金額均同步改寫史上同期新高紀錄，顯示非現金支付工具已與民眾日常交通、購物及旅遊娛樂等消費息息相關。
若每季都依此成長速度推算，2024年全年可達7.68兆元、及76億筆，約莫是逾七成的目標達成率。
據統計顯示，非現金支付額中，仍以刷卡、ATM轉帳占了八成為大宗。光今年首季信用卡款就達1兆0,476億元，貢獻了55%，全年有機會續衝破4兆元大關。
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