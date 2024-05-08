台北地檢署8日與中信銀簽署「雷霆專案」合作備忘錄，金檢聯手優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶，守護民眾財產安全，台北地檢署檢察長鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握的人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。

「雷霆專案」是由台北地檢署提供去識別化的人頭帳戶帳號名單，運用中信銀提供數位科技，發展詐騙預警偵測機制，事前可精準辨識、管制潛在不法帳戶，提早預警詐欺犯罪，從源頭阻斷詐騙金流。

中信銀總經理楊銘祥表示，AI搭配大數據分析，可協助防詐，有效識別異常交易行為，去年新增警示戶數已見大幅減少；2023年新增警示帳戶較2022年減少近25％，今年前4月較去年同期減少近6％。

此外，中信銀7300台ATM加入連線懲詐行列，每月均有詐騙集團的車手落網；去年9月與高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，分行只要遇到疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務，可即時啟動預警聯防措施，不必等到有受害者出現。

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