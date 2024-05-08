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玉山金擬設熊本出張所

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金控（2884）昨（7）日召開法人說明會公布今年第1季營運概況，稅後純益62.5億元為單季最高紀錄，財管淨手收同創新高；同時公布4月獲利17.5億元，累計稅後純益80億元，年增5.4%，亦創歷年同期最高。另為搶攻台積電赴日設廠延伸商機，正規劃申設熊本出張所。展望美國利率政策則認為聯準會延後降息有助玉山資產收益提升。

玉山金昨公布4月自結盈餘，單月稅後純益17.5億元、每股稅後純益（EPS）為0.11元；累計前四月稅後純益80億元，較去年同期增加5.4%，亦創歷年同期最高，EPS為0.51元。其中，主要子公司玉山銀行累計稅後純益72.6億元，較去年同期增加4.33%，玉山證券6.4億元，較去年同期大增79.64%；玉山創投2.7億元。

昨日玉山金法說會由總經理陳茂欽主持。被問到台灣央行和聯準會貨幣政策的最新看法，以及對淨利差和存放利差的影響，玉山金認為，台灣央行今年3月預防性升息有其必要，有助於打擊通膨預期性心理；美國則是Higher for Longer（維持較高利率更長時間）利率政策，聯準會延後降息亦有助提升金控整體資產收益。

玉山金第1季淨手續費收入62.4億元為單季新高，年增26.2%，其中財管淨手收29.8億元同創單季新高，成長34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長67.1%、9.9%、28.8%，玉山全面升級理財快易通，運用科技打造數位理財新體驗。前三月信用卡淨手續費收入17.6億元，年成長7.1%，簽帳金額1,302億元，為歷年同期新高，年成長8.7%。

玉山前三月淨利息收入較去年同期成長18%。受惠台灣經濟穩健，AI及半導體產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年增9.5%。

玉山金控 聯準會

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