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國銀中小企融資 今年拚4,000億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

放款需求強強滾，2024年國銀對中小企業放款目標將飛越4,000億元。據金管會統計，2024年3月單月國銀對中小企業放款大增562億元，累計前三月大增985億元，使中小企業放款餘額攀升到9兆8,649億元的史上新高、年增6.3%寫逾一年新高紀錄。

銀行局副局長林志吉昨（7）日說，3月國銀對中小企業放款量增加562億元，是今年來單月增額最大量，主因是經濟活動轉熱，今年全年國銀對中小企業放款目標量會「超過4,000億元」。他坦言，日前金管會與經濟部開會時，提出2024年全年國銀對中小企業放款目標增加4,000億元，但經濟部希望再提高，目前正洽銀行公會意見中，預計5月中旬報行政院，6月中旬核備。

國銀對中小企業放款增額目標，是在2023年以3,800億元達到最高，今年增額目標將是從4,000億元起跳，正是重新改寫新高紀錄，也顯示市場對今年中小企業放款動能有高期待。

據金管會近十年來統計，僅2021年、2022年首季國銀對中小企業放款增加，主因是當時衝刺紓困貸款，其餘從2015年至2020年、及2023年共七年都陷衰退，2024年1月不減反增，2月、3月增額更一路擴大，淡季不淡。

統計也顯示，今年前三月國銀對中小企業放款增加前三大，是兆豐銀、永豐銀、彰銀，首季各增加272億元、235億元及131億元；減少前三大則是台企銀、臺銀和土銀，首季各減少97億元、92億元和54億元。

永豐

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