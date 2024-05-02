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大股東突申報轉讓所有持股 泰碩回應：大股東個人理財行為

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
泰碩大股東隆昕實業2日申報轉讓所有持有1,949張，泰碩發言人冀總經理梁峻興今天做出回應。右為泰碩董事長彭朋煌，左為泰碩總經理梁竣興。資料照。記者陳昱翔／攝影
泰碩大股東隆昕實業2日申報轉讓所有持有1,949張，泰碩發言人冀總經理梁峻興今天做出回應。右為泰碩董事長彭朋煌，左為泰碩總經理梁竣興。資料照。記者陳昱翔／攝影

散熱模組廠泰碩（3338）大股東隆昕實業2日申報轉讓所有持有1,949張，由於目前泰碩董事長彭朋煌為隆昕實業法人代表，外界預期，一旦全數轉讓持股，董事長將自然解任。

泰碩發言人冀總經理梁峻興回應，隆昕實業為前董事長余清松家族旗下投資公司，此次申報轉讓持股為該家族理財規劃，為大股東個人理財行為，對公司營運不會有影響，一旦申報轉讓持股超過二分之一，公司將會立即召開臨時董事會，選派新任董事長，對公司營運不造成任何影響。

模組廠 股東

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