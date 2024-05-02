聽新聞
test
0:00 / 0:00
大股東突申報轉讓所有持股 泰碩回應：大股東個人理財行為
散熱模組廠泰碩（3338）大股東隆昕實業2日申報轉讓所有持有1,949張，由於目前泰碩董事長彭朋煌為隆昕實業法人代表，外界預期，一旦全數轉讓持股，董事長將自然解任。
泰碩發言人冀總經理梁峻興回應，隆昕實業為前董事長余清松家族旗下投資公司，此次申報轉讓持股為該家族理財規劃，為大股東個人理財行為，對公司營運不會有影響，一旦申報轉讓持股超過二分之一，公司將會立即召開臨時董事會，選派新任董事長，對公司營運不造成任何影響。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言