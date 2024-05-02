快訊

仁本集團總座車禍…超誇張逆向衝撞畫面曝光 陳聖文控對方吸毒前科

當工程師10年迎人生稅務高峰 他心痛揭「繳稅金額」讓一票網友跪了

元大金致力永續共好 獲遠見ESG企業楷模獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大金控獲第20屆《遠見》ESG企業永續獎肯定，榮獲「綜合績效類（金融保險業）楷模獎」。圖／元大金控提供
元大金控獲第20屆《遠見》ESG企業永續獎肯定，榮獲「綜合績效類（金融保險業）楷模獎」。圖／元大金控提供

元大金控（2885）在企業文化與營運策略中融入環境、社會、公司治理(ESG)理念，今年再獲「 2024遠見ESG企業永續獎」肯定，已連續4年榮獲「綜合績效類-金融保險業楷模獎」，實現產業及社會永續發展的願景

「遠見ESG企業永續獎」於2005年起舉辦，今年邁入第20屆，以ESG為架構，就企業永續策略規劃、利害關係人議合、資訊揭露透明度、組織作為與績效等各面向完整評鑑企業整體社會責任表現。

元大金控長期關注氣候變遷風險，從內部自身營運管理做起，以系統化、科學化的管理方式推動內部減碳策略，提供多面向的綠色金融商品服務，連續4年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績 ，更連續6年位居領導等級。

2023年支持台灣碳權交易所，為國內首批申購國際碳權企業之一，購買的碳權均用於金融商品碳中和，將永續思維落實於營運核心。

於今年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），名列先行者(TNFD Early Adopters)名單，同時加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）；全集團每年響應關燈一小時倡議行動，融入生物多樣性理念，不定期舉辦多場淨灘、健走等家庭日活動。

在深化環境永續行動的同時，元大金控與社會共榮 ，從核心本業連結公益作為，集團內部員工均發自內心自願參與志工服務，例如捐血、助學育才、高齡關懷等多樣社會關懷服務，為需要幫助的角落注入活水。2023年結合金融本業與刑事局簽訂合作意向書，整合集團資源阻詐，守護民眾資產，發揮社會影響力。

ESG 元大金控 願景

延伸閱讀

病人支持服務 PatientsForce 獲遠見ESG企業永續社會創新獎

零售業之最！全家便利商店奪遠見ESG企業永續獎4大獎　樂齡友善職場獲首獎殊榮

證交所推出新版ESG數位平台 助力資本市場邁向淨零永續

勤業眾信：全鏈轉型 打造永續數位韌性生態系

相關新聞

將嚴審高股息ETF？新光投信暫停募集 金管會回應傳聞

新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對...

不在提名名單內…永豐餘董座劉慧瑾將卸任 宣布已完成階段性任務

永豐餘投控（1907）董事會通過第29屆董事提名名單，董事長劉慧瑾不在提名名單中，將卸下董座一職，而從永豐餘本屆董事提名...

元大金致力永續共好 獲遠見ESG企業楷模獎

元大金控（2885）在企業文化與營運策略中融入環境、社會、公司治理(ESG)理念，今年再獲「 2024遠見ESG企業永續...

聯準會淡化升息可能 亞幣反彈新台幣站回32.4元

美國聯準會宣布利率維持不變，淡化升息可能，削弱美元支撐力道，亞幣展開反彈，新台幣兌美元今天收在32.496元，升值4.6...

永豐銀行董座曹為實：綠色金融推動綠色轉型 綠金比黃金值錢

金融力量協助企業綠色轉型，永豐銀行董事長曹為實今天指出，投資者更偏好投資綠色企業、給予更高的本益比，顯示綠金比黃金值錢，...

電子簽章法通過 業界盼建構共享共榮共好身分識別生態

臺灣網路認證公司2日舉辦「2024 TWID金融科技論壇」，適逢「電子簽章法」修法的三讀通過，業界期盼，建構共享共榮共好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。