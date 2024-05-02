曾疾呼證券F4應整併！北大教授陳彥良出任金管會副主委

市場傳出，金管會政務副主委已瞄準現任台北大學法律系教授、也是第一金（2892）獨董的陳彥良。現年56歲的他，對永續金融、金融國際化等均頗有研究，他曾撰文建議，證券周邊單位F4（證交所、櫃買、期交所、集保）應整併，也認為永續發展應破除排名迷思。

陳彥良曾撰文指出，從各國證券市場發展趨勢來看，「國內整併」和「國際結盟」是兩條明顯主軸，以各國將交易、結算、交割、保管及收付做連結單一系統垂直整合來看，建議可將F4以股份轉換方式成立控股公司。

他認為，此控股公司可以在交易所上市，也讓國際交易所參股，引入國際金融市場的運作機制並和國際結盟；因從歷任金管會主委至今，F4整併議題一直懸而未決，陳彥良是否能扮演最後「黃金一腳」值得關注。

陳彥良在第一金擔任獨董，今年六月即將滿二屆（六年），第一金今年改選的候選名單中，陳彥良仍在列。惟據了解，陳彥良可能屆時再由財政部改派法人代表即可。

與陳彥良共事六年的第一金主管說，陳彥良以證交法、企業併購法等法律見長，不如法律人、有「法匠」的僵化，在董事會中常會給出很實務的法規見解，讓法規與業務可以「架起來」。

加上又第一金控六年的實務經驗，從銀行、證券、保險、租賃等業務都有著墨，法規與實務經驗兼具，又善溝通協調、接地氣，認為是可以輔佐金管會主委彭金隆的最佳人選。

該主管說，彭金隆是保險專長出身、搭一個證券法規嫻熟又有市場實務經驗的副主委，可以「幫彭金隆打穩另外一隻腳」，再加上金管會副主委邱淑貞，金融三支柱腳就可以站穩了。