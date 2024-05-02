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聯準會決策出爐 ！利率連六度按兵不動 放慢縮表速度

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Fed 放鷹 銀行業三好三壞

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美國鷹派抬頭，市場預期2024年要延到第3季才會降息1碼，甚至有人喊出全年利率不動的聲浪，若2024年不降息，法人認為有助銀行業換匯收益，獲利可望持穩。

但台美利差未能有效縮減，壽險業仍得受高避險成本之苦，壽險業獲利得看股匯市臉色而定。

一家銀行主管表示，利率持續持高位，對銀行業有「三好三壞」，「三好」是換匯業務（FX SWAP）投資收益持穩，可增加高收益海外債部位以提振投資收益、財管手續費收入也可續航。

「三壞」則是資金成本居高不下，海外台商對外幣借款需求和動撥意願低，這兩者都壓抑了獲利空間，最後是美債殖利率高，舊債評價損失愈小不易。

以目前來看，首季銀行業獲利三支柱中，投資淨收益、手續費收入仍可彌補因資金成本走揚而壓縮的淨利息收入，就算不升息，銀行業2024年獲利仍可持穩，較大變數反是利率高位、壓抑景氣成長，引發的企業信用風險。

對壽險業而言，利率高位則可能是「弊大於利」。包括保單恐受資金排擠效應、解約率攀升、台美利差仍大，壽險業避險成本居高不下、壽險業獲利優劣將得視股匯市臉色而定，變動風險大增。

唯一好處可能是，壽險業新錢的投報率可拉升，經常性收益可望走揚，但舊債評價減損也可能擴大。

業者說，首季保險業大賺，是逢股匯市順風，一旦股匯市反轉、或是波動加劇，將讓壽險業獲利風險大增。

壽險業 銀行業

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