金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

據金管會統計，2024年首季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,964.6億元，已逼近3000億元大關，改寫史上同期次高，年翻1.28倍，更已達2023年全年獲利的逾四成，其中保險業一舉擺脫去年虧損陰霾，成獲利大功臣，4月台幣劇貶、台股持穩，4月金融三業獲利仍可期。

以年增成長來看，首季保險業較去年同期「虧轉盈」，成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增61%、及銀行業的年增13%；若以單月來看，也以保險業月增近一倍最大，顯示保險業成為2024年金融三業開春的獲利主力。

金控主管說，首季金融三業獲利狂飆，有三大主因，一、台美股市首季大漲逾10%，金融業投資收益或評價利益大增。其中壽險業伺機實現股票和基金資本利得，券商期貨經紀、自營操作績效也亮眼。

二、台幣首季大貶4%，帶動壽險業整體淨匯兌損失減少，壽險業股匯市同順風，成獲利關鍵，三、手續費收入，銀行財管商品熱賣帶動手續費收入增加。

法人說，美國降息時點延後、又縮減降幅，有助銀行業上半年Swap投資收益及淨利差持穩，也有利銀行業持續銷售海外債、及基金等財管商品；另美元指數轉強，也有助壽險業未避險部位（約3成）兌換利益，降低整體淨匯兌損失，提振獲利。

金管會公布金融業2024年3月和首季獲利。以3月來看，金融三業賺1108.3億元、月增39%，又以保險業大賺466億元、月翻近一倍成長動能最強。

以首季來看，則仍以銀行業1,548.2億元最賺，貢獻金融三業逾半獲利，年增13%，證券期貨投信業賺363.38億元、年增六成，保險業更較去年同期虧轉盈、狂賺1,053億元，扮演助攻主力。

銀行局副局長童政彰說，整體銀行業首季稅前盈餘1,548.2億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利三成，其中本國銀行賺1,425億元也寫史上同期新高紀錄，主因是手續費、及投資和其他淨收益增加。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，首季稅前盈餘363.38億元，年增六成，又以券商和投信年增都逾六成最強，期貨商年增26%。

證期局副局長黃厚銘說，受惠台股價量齊揚，券商、期貨商經紀和自營業務同步增加，使券商和期貨商首季各大賺288.4億元、及19.49億元，投信業則受惠資產管理規模上升，經理費收入增加，首季也賺55.48億元。

保險業首季大賺1053億元，擺脫去年同期虧損陰霾，其中壽險業賺960億元、產險業93億元，保險局副局長蔡火炎說，壽險業是因淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業首季賺2964.58億元，較去年同期1298.64億元，年增128%。

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