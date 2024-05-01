P2P 網路借貸平台又傳爆雷 旭新發長文聲明稱絕不甩鍋

繼imB網路借貸平台之後，台灣首家P2P網路借貸平台旭新科技爆雷，4月30日公告停止出金，投資人已成立自救會。旭新科技昨聲明表示，由於公司營運帳戶被台中地檢扣押1,800萬元，代管帳戶被扣押超過8,000萬元。加上金流服務商終止服務，嚴重影響旭新日常營運。該公司強調投資會員的提款及債權再轉讓功能暫停，待律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。

旭新科技聲明稱，2019年5月，新北地方檢察署曾經就旭新違反銀行法及詐欺做出不起訴處分，經檢察官送請再議後，台灣高等檢察署仍舊維持不起訴處分。去年5月imb詐騙案爆發後整個行業更是陷入寒冬，有數間業者陸續關閉不再對大眾提供服務。旭新從2014年開業至今沒有對不起任何一位投資會員、債權轉讓方、借款人，苦等的主管機關以及監理細則在和金管會、銀行局、各種民間協會開過無數的會議後依然毫無下文，等來的卻是在去年7月台中調查局、台中地檢署再一次搜索與偵查。

旭新科技表示，「同樣的商業模式為什麼金管會說可以，新北地檢署說可以，台中地檢署說不行？」「在沒有任何受害者的情況下就起訴了？這種預防性的辦案手法真的符合無罪推定原則？」，正當諮詢律師解決時，公司的營運帳戶與代管帳戶內的資金被當成犯罪所得扣押了。

旭新科技的營運帳戶總共被扣押1,800萬元新台幣，代管帳戶共被扣押超過8,000萬元新台幣。代管帳戶的資金是債權出讓方或是借款人已經還款給旭新會員，會員暫時尚未提領的資金。

旭新表示，在如此艱難的狀態下仍持續營運，甚至去年10月金管會公布網路事業借貸指導原則後，公司依據指導原則將金流給第三方托管、要求投資會員在投資前填寫投資前風險評量表，除再一次確認會員們真的了解購買債權、網路借貸的風險外，也替投資人設下出借限額，避免風險太過集中。

旭新稱，不料本月旭新董事長又因銀行法一案被聲押獲准，加上金管會主委黃天牧在近期面對質詢時表示：「網路事業借貸指導原則沒有法律效力，不遵守不會有相關罰則」，台灣政府這種不想管、無法管，直接讓檢調管的消極作為，讓穩定合作近十年的新加坡合作方們開始對是不是要與旭新繼續合作產生疑慮。

旭新說，眾所皆知新加坡是極為講求法治的國家。新加坡金管局對當地金融服務更是用完善的法規做高度的監理，對於類似旭新的平台早有相關的法規以及對應的牌照。在考量相關法律風險後，新加坡的合作方決定終止與台灣旭新的合作。除此之外，本來的第三方金流服務商也在銀行認列旭新為高風險客戶的背景下，於4月30日終止與旭新的金流服務。

旭新說明，為了保障台灣旭新科技所有投資人的權益，新加坡、柬埔寨、馬來西亞、印尼的合作方已統一委託新加坡知名律師事務所處理之後的還款事宜。而台灣旭新也由創業至今的法律顧問作對口，共同替投資人維護法律權益，並協調還款事宜。

旭新強調，直至今日旭新仍無出現任何一位的受害者，且所有上架過的債權、借款皆提供多種驗證方式。此次藉由雙方律師清償與計算債權及借款除了能夠最大程度保障各位投資人外，更能夠驗證在旭新上架過的任何一筆債權、借款的真實性以及相對應的擔保品價值。

旭新表示，投資會員在旭新上的提款以及債權再轉讓功能會暫時暫停，待雙方律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。在這中間旭新的客服管道會保持暢通，後續也會透過說明會、直播、網頁更新等方式將最近的進度報告給所有會員。

旭新最後稱，絕非出了事就雙手一攤說我們只是平台的甩鍋平台。會秉持一如過去十年的精神，以會員的權益為優先，嚴守產業倫理與職業道德，與委任律師共同協作監督已出讓之債權、媒合之借款的後續還款事宜，繼續成為台灣網路借貸平台行業的典範。

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