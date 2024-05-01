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合庫陪媽媽過母親節 綁定台灣 Pay 最高享20%優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

母親節將至，合作金庫特別企劃，使用台灣Pay到以下通路消費最高享20%回饋，讓媽媽心滿意足又不傷你荷包，甚至在家也能享受排隊美食上門。

即日起至6月30日止，合庫舉辦「美德耐長庚轉運站 用台灣Pay消費尚讚」活動。「桃園-長庚轉運站」是桃園首座整合機場捷運、公車客運、汽機車停車場等多功能轉運站，並規劃有美食商店區。

自5月1日起至9月底止，合庫舉辦「PARK2草悟廣場 Pay你購物享美食」活動。「台中-PARK2 草悟廣場」是榮獲「日本優良設計獎」肯定，融合戶外生活和城市慢活的風格，還提供讓人或坐或躺的座席、輕鬆玩樂的街頭運動設施，擁有各式異國料理美食及潮流餐飲酒吧。

即日起，合庫舉辦「樂購攜手台灣Pay 感恩母親贈回饋」活動，高雄樂購廣場會員當日消費滿額即可獲贈「樂購廣場商品抵用券200元」乙份，數量有限，活動只到5月底。

此外，即日起至5月底，合庫與卡個位外送平台合作舉辦「輕鬆卡個位～食尚最對味」活動。讓客戶要動動手指即可免去排隊之苦。

合庫表示，為讓綁定台灣Pay的用戶能享有不間斷的好康優惠，也讓大家的母親節過得更精采，合庫致力於擴大台灣Pay使用場域，本次串聯北中南及網路特店，透過回饋優惠與民眾一起抵抗通膨，讓生活擁有更多的小確幸，以上活動詳情及額滿公告詳見合庫官網。

合作金庫 合庫 母親節 消費

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