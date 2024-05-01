合庫陪媽媽過母親節 綁定台灣 Pay 最高享20%優惠
母親節將至，合作金庫特別企劃，使用台灣Pay到以下通路消費最高享20%回饋，讓媽媽心滿意足又不傷你荷包，甚至在家也能享受排隊美食上門。
即日起至6月30日止，合庫舉辦「美德耐長庚轉運站 用台灣Pay消費尚讚」活動。「桃園-長庚轉運站」是桃園首座整合機場捷運、公車客運、汽機車停車場等多功能轉運站，並規劃有美食商店區。
自5月1日起至9月底止，合庫舉辦「PARK2草悟廣場 Pay你購物享美食」活動。「台中-PARK2 草悟廣場」是榮獲「日本優良設計獎」肯定，融合戶外生活和城市慢活的風格，還提供讓人或坐或躺的座席、輕鬆玩樂的街頭運動設施，擁有各式異國料理美食及潮流餐飲酒吧。
即日起，合庫舉辦「樂購攜手台灣Pay 感恩母親贈回饋」活動，高雄樂購廣場會員當日消費滿額即可獲贈「樂購廣場商品抵用券200元」乙份，數量有限，活動只到5月底。
此外，即日起至5月底，合庫與卡個位外送平台合作舉辦「輕鬆卡個位～食尚最對味」活動。讓客戶要動動手指即可免去排隊之苦。
合庫表示，為讓綁定台灣Pay的用戶能享有不間斷的好康優惠，也讓大家的母親節過得更精采，合庫致力於擴大台灣Pay使用場域，本次串聯北中南及網路特店，透過回饋優惠與民眾一起抵抗通膨，讓生活擁有更多的小確幸，以上活動詳情及額滿公告詳見合庫官網。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 為何第1季新案大賣？ 專家：除生力軍還有「這效應」
▪ 南投房價飆高！不吃不喝超過9年才能買房
▪ 再添464戶社會住宅 正強安居6日動土、2028年完工
▪ 賣厝阿明／買房菜鳥補習班「房事辭典」-青安貸款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言