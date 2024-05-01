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殖利率回升打擊美債 短存續期間債券相對受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內核備的主要債券型基金暨美國短期國庫券、伊斯蘭債與波灣債券表現。(資料來源：理柏資訊)
國內核備的主要債券型基金暨美國短期國庫券、伊斯蘭債與波灣債券表現。(資料來源：理柏資訊)

債市表現分歧，隨市場修正聯準會降息預期，美債殖利率走揚拖累美國政府基金下跌0.44%，不過，存續期間很短的美國1-3個月國庫券近月上漲2.16%，表現穩健，而存續期間也相對較短的環球、美國、歐洲非投資等級債基金也分別有1.01%、0.93%、0.75%的漲幅。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，有兩大因素看好債券資產，一是「利率維持高檔為債券總報酬加分」；二是「股票盈餘殖利率相較債券殖利率持續下探」。首先，各債券指數殖利率同步下降一個百分點時，依債券殖利率、凸性與存續期間估算，美國公債、投資級債、非投資級債都有一成以上總報酬，又以投資級債近13%的表現最為出色；其次，比較史坦普500指數盈餘殖利率與美國複合債殖利率，債券正處於近二十年來最具吸引力的時刻。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，預期聯準會可能於今年下半年開始降息，此時建議採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，以順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

債券 殖利率 美國公債

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