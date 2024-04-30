3月壽險狂賺431億元飆8個月高 後市仍埋三大危機

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

3月台幣續貶、全球股市大漲也讓壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月壽險業稅前盈餘一舉衝到431億元的八個月高點，月增1倍，累計前三月賺960億元，市場預期，4月台幣貶勢加劇、股市尚穩，獲利前景可期。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業首季獲利較去年同期虧轉盈，是因淨投資利益、業務承保利益均增加。據數據顯示，2024年首季壽險業國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益3455億元、年增1454億元或72%，又以國外投資淨利益跳增2.5倍貢獻最大。

也因3月股債市順風，推升3月底整體壽險業淨值攀升到2兆4800億元的逾兩年高點，單月大增1753億元、年增3成。蔡火炎說，壽險業淨值增加，是因金融資產部位評價損益大增所致。

法人指出，4月台股守穩兩萬點，台幣更貶破32.5元，股匯市順風均有助提升壽險匯兌收益、及股票投資評價部位，有助4月獲利動能續航。

但因美國降息時點一延再延、降幅也縮小，讓4月美債、海外債殖利率大彈，不利壽險業舊債評價，也壓縮了實現債券資本利得空間，其次、匯率波動加劇、及台美利差仍大，避險成本仍高，這三大利空仍將影響壽險業2024年獲利水準。

金管會公布2024年3月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月一舉衝高到431億元的八個月新高，累計前三月大賺960億元，已較去年同期「虧轉盈」，走出虧損泥沼。

受惠3月台美股市大漲、台幣貶值，使壽險業3月國外投資收益攀升到1184億元、國內投資收益436億元，光國外投資收益月增近五成，官員說，國外投資收益大增，主要仍是匯兌因素貢獻大。

產險業3月稅前盈餘35億元，更是26個月新高，累計前三月賺93億元，蔡火炎說，主要是業務承保利益增加所致。據數據顯示，產險業累計前三月業務承保利益共168億元，年增2.6倍。

3月單月產、壽險業合計稅前盈餘466億元，累計前三月稅前盈餘1053億元，均較去年同期虧轉盈，顯示保險業獲利已走出谷底。

壽險業

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