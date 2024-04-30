台灣主權評等報告維持Aa3展望穩定 兩干擾因素難避免
穆迪（Moody’s）信評公司發布2024年台灣主權評等報告，對台灣的主權信用評等維持「Aa3」，展望穩定，並肯定央行的貨幣政策表現。
此次評等及展望反映台灣的高所得與高財富水準，以及穩健的制度架構與對外部位。隨著具領導地位的台灣先進晶片應用廣泛，以科技為導向的製造業支撐台灣經濟的高度韌性與高度競爭力；在近期的衝擊中，相對於同儕，台灣有效的政策，促使強健的財政與外部緩衝持續增強。
不過，Moody’s預期兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍將是一項制約信用的長期因素；此外，人口快速老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。
報告指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性，有效且可信的貨幣與總體經濟政策持續支撐穩定及抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。央行緊縮貨幣政策，抑制貨幣總計數成長，使得台灣年通膨率持穩於2％～3％之間。同時，央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。
在環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，Moody’s給台灣治理評分為最高等級的G-1，反映台灣強健的體制與政府治理，來自於詳盡的國家規劃，以及具可信度且有效率的貨幣管理與財政政策的支持。
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