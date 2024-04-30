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穆迪信評肯定央行貨幣政策表現 但示警「這兩項」風險帶來挑戰

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行30日指出，國際信評公司穆迪（Moody’s）甫發布今年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望亦維持「穩定」，並肯定我國央行貨幣政策表現。

央行指出，穆迪本次的評等及展望主要反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構(institutional framework)與對外部位(external position)。隨具領導地位的台灣先進晶片應用廣泛，以科技為導向之製造業支撐了台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。在近期的衝擊中，相對於同儕，台灣有效的政策，促使強健的財政與外部緩衝持續增強。

然而，Moody’s預期兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍將是一項制約信用的長期因素。此外，快速的人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

該報告指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性(institutional effectiveness)。有效且可信的貨幣與總體經濟政策持續支撐穩定及抵禦外部壓力(包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升)。央行緊縮貨幣政策，抑制貨幣總計數成長，使台灣年通膨率持穩於2~3%之間。同時，央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

在環境、社會及治理(ESG)考量因素方面，Moody’s給予台灣治理評分(score)為最高等級的G-1，反映台灣強健的體制與政府治理，且此是由詳盡的國家規劃，以及具可信度且有效率的貨幣管理與財政政策所支持。

人口老化 央行 貨幣政策

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