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新台幣震盪小升收32.542元 4月狂貶5.52角

中央社／ 台北30日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

市場靜待美國聯準會會議結論，觀望氛圍濃厚，新台幣匯率量縮整理，今天收32.542元，小升1.6分，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.77億元。今天同步收月線，4月在利空籠罩之下，狂貶5.52角，月線連4黑。

外匯交易員指出，美國聯準會利率決策會議結果將於週四出爐，市場幾乎篤定利率按兵不動，但更關注聯準會對經濟、通膨看法，以及降息時點與幅度；此外，日圓狂貶摜破160大關後，上演戲劇性轉折，短線急拉回155價位，市場認為應是日本央行出手干預，本週金融市場動盪，氣氛轉趨觀望。

新台幣兌美元今天開盤價為32.539元，由於月底出口商拋匯需求出籠，帶動匯價走揚，最高升抵32.49元，不過外資縮手加上進口商敲進美元，盤中一度翻貶，最低為32.588元。

新台幣今天同步收月線，4月台灣股匯市利空罩頂，月中更受到台積電法說行情失靈、以伊衝突恐升級、美國聯準會（Fed）降息不確定性等3大負面消息重擊，上演股匯雙殺，儘管月底消息面利空淡化，新台幣回到整理格局，單月仍狂貶5.52角或1.7%，月線收下連4黑。

回顧今年以來新台幣走勢，強勢美元壓境，亞幣同步走弱，新台幣累計貶值5.55%，貶幅雖大於人民幣，但低於日圓、韓元。

新台幣 美國聯準會

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