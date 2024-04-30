金管會宣布網紅自律規範四大重點 9月底上路

ETF集中度過高以及網紅行銷亂象爭議多時，金管會今天發布對於ETF集中度管理以及網紅管理的規定，其中要求未來投信業者要請網紅代言，必須要求對方簽下遵照自律規範的切結書，

證期局副局長黃厚銘指出，若業者和網紅簽約之後，網紅違反規定，則會處罰業者，亦即業者代網紅受罰，從糾正警告、最重可到廢止營業許可等等；此外，也可作裁罰、罰鍰，罰鍰為60萬元至300萬元，公會對此表示，每季都會抽查。

在金管會要求業者必須要求網紅簽下遵守自律規範的切結書之後，該切結書是和投信業者之間所簽署的契約，將據此約束網紅在代言時，必須合乎規範，而且未來在節目上，都必須加註該節目是由網紅為產品代言。黃厚銘指出，即使網紅是透過行銷公司來接案，仍將由網紅向投信業簽約，另外，簽好的合約，公會最少每季來檢查一次。

未來網紅也要有專屬執照。黃厚銘說，合作的網紅「要有專業適格性」，至於如何認定其適格性，證期局仍由投信顧公會，基於業者自律，由業者來自行決定，6月底之前會發布。網紅必須和投信業者簽約；此外，很多業者並非直接跟網紅合作，而是間接透過行銷公司合作，也一樣要納入規範。

至於網紅未和業者合作，而是在自製的節目當中對ETF作過當的評述，根據先前跨部協商的結果，則將由公平會進行管理。

流動性和集中度的部分，將回歸投信公司自己的專業判斷，倘若業者自己的判斷不佳，則屆時證交所也會再要求業者對集中度和流動性問題作說明。

金管會統計，截至113年3月底，ETF市場規模已達4兆7,381億元，占整體證券投資信託基金規模7兆7,575億元的61.08%，且相較112年3月底ETF市場規模2兆6,845億元，增加2兆536億元，增長幅度達76.5%；其中，我國投資於國內有價證券的台股ETF共計50檔，規模達1兆8,715億元，占整體證券投資信託基金規模7兆7,575億元的24.13%，已成為我國投資人之主要理財商品之一。

黃厚銘指出，對業者與網紅合作的管理規範，最晚將在六月底之前發布，由於將給三個月改正期，因此，會在九月底正式上路，並將包括四大重點：(一)業者與網紅合作，應於內部控制制度明定事前、事中、事後管理機制；(二)業者應與合作網紅簽訂契約明訂雙方權利義務；(三)業者應定期檢視合作網紅從事廣告行為確保符合規定，投信投顧公會定期抽查業者遵循情形；(四)為使業者有充分時間因應新措施，業者就已合作網紅管理如有不符合規定者應於3個月內補正。

對於高股息的ETF，金管會將新增的監理要求，將包括業者在募集基金時，必須在名稱後加註「本基金並無保證收益及配息」等相關提醒警語。另外，對於國內股票型ETF，金管會將督導投信業者對於所發行之ETF及ETF所追蹤指數，強化評估成分股之集中度及流動性，以避免建倉及大額申贖時影響股價及流動性。此外，金管會亦將督導證交所及櫃買中心藉由定期評估ETF持股狀況、建置交易資料庫，以落實投資人保護，維持市場穩定運作及防止不當影響個股及市場風險。