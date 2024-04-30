繳稅季到！哪家銀行信用卡最好康？各家回饋、哩程、12期0利率一次看

5月進入報稅季，今年各銀行除祭出現金回饋及提供繳稅分期0利率外，不少銀行綁定行動支付，還能享回饋；在高通膨時代，民眾可善用信用卡繳稅，延長繳款期限之餘還能多賺回饋。

Money101彙整各家信用卡繳稅回饋：

一、台新銀行

今年，台新銀行為新戶繳稅提供最佳選擇，台新GoGo卡活動期間內無論房屋稅、綜所稅一次付清達1,000元以上享10%刷卡金，回饋上限1,000元。活動期間透過台新行動銀行APP刷台新卡繳綜所稅，享2%LINE POINTS回饋，加碼再抽稅單金額50%LINE POINTS。

玉山銀行主打「全支付」族群，玉山信用卡綁定全支付繳綜所稅最高享1%回饋，且免手續費。而針對刷卡分期族群祭出綜所稅不限金額享6期0利率；若要賺取現金回饋，玉山熊本熊卡新戶享繳稅0.5%現金回饋，玉山Pi拍錢包信用卡新戶享最高1,650 P幣及繳稅0.5%現金回饋。其他卡別綜所稅未滿100萬元享0.2%現金回饋，綜所稅100萬元以上享0.3%現金回饋。

三、第一銀行

今年，針對綜所稅10萬元以上族群且無分期付款者，仍有綁定指定行動支付（台灣 Pay)每筆送200元刷卡金，理財客戶享0.3%回饋，一般客戶享0.2%回饋，皆有回饋上限額度。iLEO新戶則不限金額且無分期付款享加碼0.5%回饋，每戶上限300元。分期族群可參考綜所稅單筆滿1萬元享6、12期0利率，18、24期享1.88%利率。

四、台北富邦銀行

富邦祭出全卡友不限金額皆免手續費，分期稅費享3、6期利率4.5%，若12期則享6%優惠利率。

五、國泰世華銀行

國泰世華今年繳稅比去年優惠縮減，若要賺回饋僅限財富管理VIP單筆綜所稅額滿30萬(含)以上享0.38%小樹點回饋、滿100萬(含)以上享0.4%小樹點回饋。分期族群可參考單筆稅額3,000元至100萬元(不含)享6期0利率，100萬(含)以上享12期0利率，另提供18、24期享0.5%優惠利率。

六、永豐銀行

永豐銀行刷幣倍卡最高享0.15%刷卡金、DAWAY卡享6期0利率，針對理財會員（永傳及永富）或指定世界卡最高享0.38%刷卡金，相當於最高回饋25萬刷卡金或是最高享12期0利率二選一。提醒永豐卡友若要分期單筆繳稅額須滿1,000元。

七、滙豐銀行

滙豐銀行今年祭出全卡友刷稅額達1,000元以上，享1.88%分期利率且免手續費，任選3期、6期、12期、18期、24期、最高30期。若為滙豐卓越理財尊尚貴賓獨享，稅額達1,000元刷滙豐信用卡繳綜所稅享9期0%利率且免手續費。

八、聯邦銀行

聯邦銀行推出全卡別單筆稅額滿6,000元享3期0利率且免手費，若要賺取繳稅回饋，可使用聯邦LINE Bank聯名卡，一次全額繳清獨享活動登錄再加碼現金回饋0.3%，累加原權益一般消費2%回饋，總加2.3%高回饋。(含原國內一般消費2%回饋無上限，加碼0.3%，每戶回饋上限5,000元刷卡金)。針對桂冠級以上之聯邦財管客戶持聯邦卡繳綜所稅，不限卡別，單筆滿10萬元免登錄享0.1%現金回饋(每戶最高回饋1萬元）。

九、中國信託

中國信託針對全卡別提供綜所稅3期或6期分期0利率活動，單筆稅額500元以上享12期3.88%或24期6.88%優惠利率。若想選擇現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限優惠。

十、星展銀行

星展銀行推出多元刷卡繳稅優惠方案。自5月1日起至6月3日止，持星展銀行（台灣）信用卡透過網路或電話語音繳納112年度綜合所得稅，不僅享免手續費優惠，且於星展Card+信用卡數位服務完成登錄，還可另享最優0.5%刷卡金回饋（回饋限前8,000名，以繳稅授權成功交易為優先順序，上限新台幣1,500元）或最高12期分期0%利率（登錄不限名額），5/31前再加碼抽iPhone 15，讓客戶靈活運用資金、繳稅更輕鬆。

若想趁稅季刷卡累積里程，可參考以下卡別：

中國信託提供中華航空聯名卡、ANA聯名卡繳稅每300元回饋1哩，回饋無上限；另外針對高稅額族群，刷任一中信卡單筆稅額達1,000萬元至1,999萬元，再加碼華航或ANA哩程6萬哩，單筆稅額滿2,000萬元，則享華航或ANA哩程16萬哩回饋。若以稅額2,000萬為例，刷中華航空聯名卡繳稅享回饋6.6萬哩，再加碼16萬哩，累加達22.6萬哩（相同於1張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線豪華經濟艙來回機票，價值約32萬元）換算回饋率最高達1.6%。

市場高度關注的玉山銀行星宇航空聯名卡，針對稅額每200元回饋1哩(上限10萬哩)，回饋率最高約0.43%，最高等同於可飛亞洲線來回一趟。若綜所稅額2,000萬元(含)以上再加碼贈35,000哩(等同免費再贈一張亞洲來回機票)。

若無新申辦信用卡計畫的卡友們，仍可以留意手邊持有的信用卡有無各家銀行祭出0.2至2.3%回饋。Money101公關副理張書敏建議，使用信用卡繳稅固然有許多回饋，但仍有名額和登錄期限的限制，以及回饋最高限額，消費者務必在繳稅前先釐清各項規定，以免錯失領取優惠的機會。

商品推薦