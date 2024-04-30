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群益科技高息成長成立 AI高科技、高股息、月月配 all in one息利兼顧

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股ETF投資熱潮持續，主打資金靈活運用的台股ETF近期更是新銳盡出，由群益投信發行的群益台灣科技高息成長ETF（00946）完成募集，並在4月29日獲准成立，預計將在5月9日掛牌上市。00946選股訴求具獲利成長性佳、配息能力強、外資認同度高的優質台灣科技高息股，提供投資人一次網羅科技成長與股息收益的投資工具，投資人能以此建立每月現金流，能更有效運用資金。

群益台灣科技高息成長ETF基金的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，不僅考量企業獲利能力，更是第一檔將外資認同度納入成分股篩選考量的台股ETF，因外資對於投資標的篩選向來嚴謹，並多持長線投資角度，而科技股又是外資在台股布局上最青睞的產業，故參考外資認同度因子形同站在巨人肩膀上投資。再者，00946的選股上也看重成分股的配息能力，會在每年5月與11月重新審核成分股，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

群益台灣科技高息成長ETF基金經理人洪祥益表示，在AI領航科技發展、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，特別是全球AI需求爆發下，相關商機題材的衍生也為台灣科技業挹注成長動能，其中包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，對科技企業的獲利成長性與股息配發能力亦有所助益，建議投資人不妨透過精選獲利能力與股息派發能力佳的優質科技高息股所組成的台股科技高息ETF來掌握行情。

ETF 台股

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