看好不動產市場 KPMG 成立「畢馬威不動產顧問公司」

KPMG安侯建業聯合會計師事務所集結不動產專家和KPMG全球服務資源，於30日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案。

KPMG安侯建業主席陳俊光指出，根據2023年的全球財富報告調查結果顯示，全球總財產淨額約為460兆美元。其中，非金融資產中的不動產資產佔了約53%左右的比重，這顯示不動產投資布局和資產管理的重要性。

洞察市場變化及產業客戶需求，KPMG台灣所特別成立「畢馬威不動產顧問公司」，提供不動產投資、開發、管理、處分等方面顧問服務，並與安侯法律事務所進行策略聯盟，整合會計師、律師與不動產顧問專業人士，以實現客戶業務目標及策略。

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正表示，畢馬威不動產顧問公司團隊成員服務經驗平均超過15年，其中涵蓋不動產經紀人、不動產估價師、皇家特許測量師證照及地政士資質的專業人員，除了可提供客戶在不動產經紀代理及諮詢顧問等面向的專業服務，也會串聯跨國會員所資源、稅務顧問、法律團隊、ESG顧問、財務顧問及會計諮詢等服務團隊，為客戶開展投資契機並於投資過程各階段嚴加控管潛在風險。

針對2024台灣不動產市場的趨勢，KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒說，在過去幾年，資產活化這個話題過去通常是國營企業的主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問關於自身持有的不動產資產活化的可能性和機會。這表明即使台灣面臨利率上升的短期壓力，房地產市場仍然展現出穩定動能。

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