團險市占第一 南山發現事故傷害、惡性腫瘤理賠最多

企業求才若渴，有效招募與留任人才是企業的重要課題，如何讓員工愈來愈健康，更是企業永續的關鍵。南山人壽統計，2023年團險保費收入超過新台幣65.1億元、突破歷史新高，團險保費續保率也逾95%，顯現企業的高度黏著性。

受到少子化等因素影響，許多行業面臨人力資源缺乏，南山人壽總經理范文偉表示，企業想要找到好人才、留下好人才，除了給予員工足夠的舞台創造價值，更要好好照顧員工的身心健康。尤其，近年來，民眾的健康意識顯著提升，對於健康的需求日益高漲，企業投保團險已被視為提升員工權益的重要指標，也是企業能夠最直接照顧員工的方式。

南山人壽為台灣第一家推出團險的保險公司，近年企業團體保險需求持續成長，2023年團險市佔率達25.3%，居業界之冠。

近期針對2021年至2023年南山人壽團險理賠資料進行分析，並向千家企業人資發出問卷調查，有三項發現：

發現一：綜觀整體團險員工理賠件數數據，前三大理賠原因分別為事故傷害、惡性腫瘤、消化器官疾病；進一步觀察理賠發生原因，除了個人健康因素以外，企業人資普遍認為，高壓工作型態、作業時間不定，皆是造成疾病發生的可能原因；而通勤途中的交通意外，也可能是造成事故傷害理賠的原因。

發現二：當心乳癌與肺癌風險，從重大疾病險的理賠數據分析發現，前三大理賠原因以惡性腫瘤為主 ，高於心肌梗塞、中風等其他疾病。且所有惡性腫瘤當中，又以乳房之惡性腫瘤（15%）占比最高，其次為消化器官之惡性腫瘤（14%）、呼吸道及胸內器官之惡性腫瘤（14%）。

發現三：為了促進員工健康，防範疾病，有高達78%的企業願意辦理女性員工乳癌篩檢，並有72%的企業傾向舉辦健康促進活動，例如健走、健康講座。

顯示企業對於員工健康高度重視，不論是健康促進或是健康管理，「健康」已被認為是員工福利的「標配」，另外針對交通意外事故防範，有30%的企業鼓勵員工搭乘大眾交通工具或補助車輛保養 ，另外也有12%的企業安排居家辦公，以減少交通事故發生。

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