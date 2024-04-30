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誠美材股東登報提4大指控 要求董事會解任何昭陽

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
誠美材股東登報要求董事會解任何昭陽。（圖：截自報紙）
誠美材股東登報要求董事會解任何昭陽。（圖：截自報紙）

誠美材（4960）經營權風波持續延燒，在兩派人馬發出聲明互嗆之後，30日有署名「再也看不下去的誠美材股東」登報，對董事長何昭陽提出4大指控，要求董事會立即解任何昭陽。

誠美材股東以「董事會是合議制，不是皇帝制！」為題，今日在平面媒體刊登半版廣告，指控董事長何昭陽恣意妄為，漠視審計委員會和董事會決議，視股東權益為無物。

股東提出4大控訴，包括：「私取公司大小章，至今尚未歸還；私取公司股東名冊，使6萬名股東個資曝險；未經獨董同意，發表聯合聲明；未經董事同意，擅用董事名義」。

股東同時向誠美材審計委員會、董事會的獨董及董事們喊話，要求審計委員會應立即究責，要求董事會立即解任何昭陽，希望讓公司回歸正常公司治理，維護公司暨全體股東權益。

誠美材在爆發經營權紛爭之後，何昭陽就被爆出私取公司大小章，並前往股務代理機構，取得公司股東名冊；在誠美材董事提名名單上傳證交所公告後，何昭陽認為，名單的通過不合程序，表示將追究相關人等對公司背信、偽造文書等相關法律責任，同時另行將董事提名名單親自送交證交所。

誠美材因公司大小章保管缺失，遭證交所開罰，認為誠美材公司印鑑使用違反內部控制規定，處以5萬元違約金；證交所表示，誠美材印鑑使用管理的內部控制制度設計及執行核有缺失，依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對誠美材公司處以違約金5萬元，並函知誠美材日後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。

股東 證交所

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