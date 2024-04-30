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阿聯酋央行總裁見證 金研院與阿聯酋金融學院簽署 MOU

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金融研訓院（Taiwan Academy of Banking and Finance, TABF）與阿聯酋金融學院（Emirates of Institute, EIF）於4月29日達成簽署合作備忘錄。金融研訓院／提供
台灣金融研訓院（Taiwan Academy of Banking and Finance, TABF）與阿聯酋金融學院（Emirates of Institute, EIF）於4月29日達成簽署合作備忘錄。金融研訓院／提供

台灣金融研訓院（Taiwan Academy of Banking and Finance, TABF）與阿聯酋金融學院（Emirates of Institute, EIF）於4月29日達成簽署合作備忘錄，此舉象徵雙方在金融人才培育領域的重要里程碑。這一全新合作不僅促進了台灣金融業的國際化發展，且拓展在國際市場影響力。

台灣金融研訓院院長黃崇哲率代表團赴阿布達比，與EIF總經理諾拉·阿爾布魯希(H.E. Noura Alblooshi)在阿聯酋央行總裁兼EIF董事會主席哈立德·巴拉瑪(H.E. Khaled Mohamed Balama)的見證下，正式簽署了合作備忘錄，開啟兩地金融領域深度合作的序幕。

金研院表示，站在金融人才培育的前端，長期致力於提供一流的培訓與認證服務，滿足金融產業不斷發展的需求。今天開啟嶄新篇章，透過這份合作備忘錄正式與阿聯酋金融學院（EIF）確立合作夥伴關係。兩機構合作將特別聚焦於共同探索金融科技（FinTech）與資訊安全、永續金融及伊斯蘭金融等前瞻領域，雙方將進一步於金融研究與人才培育等面向加強交流與合作，透過資源整合，TABF與EIF將共同開拓創新之路，引領金融業邁向韌性與敏捷的新未來。此次合作備忘錄的簽署將進一步深化雙方之間的合作連結，共同推動金融人才發展，進而促進金融生態系統的成長和韌性，共創共榮。

EIF作為阿拉伯聯合大公國金融人才發展機構的領導者，在銀行和金融領域提供世界級的教育、培訓與服務。他們致力於推動金融人才的專業培訓及培育，持續提供新技能和知識，這不僅為國內人才提升競爭力，同時也強化阿聯金融人才在全球市場上的表現。EIF與作為亞太銀行學院協會（Asian Pacific Association of Banking Institutes, APABI）秘書處的TABF，一直保持著友好的互動，並在過去的合作中建立了穩固的基石。

金融業 阿聯酋

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