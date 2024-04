阿聯酋央行總裁見證 金研院與阿聯酋金融學院簽署 MOU

台灣金融研訓院(Taiwan Academy of Banking and Finance, TABF)與阿聯酋金融學院(Emirates of Institute, EIF)於4月29日達成簽署合作備忘錄,此舉象徵雙方在金融人才培育領域的重要里程碑。這一全新合作不僅促進了台灣金融業的國際化發展,且拓展在國際市場影響力。

台灣金融研訓院院長黃崇哲率代表團赴阿布達比,與EIF總經理諾拉·阿爾布魯希(H.E. Noura Alblooshi)在阿聯酋央行總裁兼EIF董事會主席哈立德·巴拉瑪(H.E. Khaled Mohamed Balama)的見證下,正式簽署了合作備忘錄,開啟兩地金融領域深度合作的序幕。

金研院表示,站在金融人才培育的前端,長期致力於提供一流的培訓與認證服務,滿足金融產業不斷發展的需求。今天開啟嶄新篇章,透過這份合作備忘錄正式與阿聯酋金融學院(EIF)確立合作夥伴關係。兩機構合作將特別聚焦於共同探索金融科技(FinTech)與資訊安全、永續金融及伊斯蘭金融等前瞻領域,雙方將進一步於金融研究與人才培育等面向加強交流與合作,透過資源整合,TABF與EIF將共同開拓創新之路,引領金融業邁向韌性與敏捷的新未來。此次合作備忘錄的簽署將進一步深化雙方之間的合作連結,共同推動金融人才發展,進而促進金融生態系統的成長和韌性,共創共榮。

EIF作為阿拉伯聯合大公國金融人才發展機構的領導者,在銀行和金融領域提供世界級的教育、培訓與服務。他們致力於推動金融人才的專業培訓及培育,持續提供新技能和知識,這不僅為國內人才提升競爭力,同時也強化阿聯金融人才在全球市場上的表現。EIF與作為亞太銀行學院協會(Asian Pacific Association of Banking Institutes, APABI)秘書處的TABF,一直保持著友好的互動,並在過去的合作中建立了穩固的基石。

商品推薦