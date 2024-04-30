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工研院攜手 Turing Space 推出企業身分查核平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

透明化議題日益重視，企業面臨著更多的監管壓力和社會期待。以信任科技 (TrustTech) 為核心，致力於解決全球各產業驗證問題本土新創Turing Space，攜手工研院，推出「圖靈事實Turing Facts企業身份查核平台」，提供160萬間企業的營業登記資料、裁罰、獎項紀錄以供查驗，除協助政府、金融、物流等查驗方即時評估企業體質，也為企業主提供一個安全、透明的資料保存與驗證環境。

2023年開始，金管會開始規範上市櫃公司擴大永續資訊揭露範圍，強制要求實收資本額達20億元以上的上市櫃公司需編製永續報告書，其中實收資本額20億元以下者2025年起應編製永續報告書，讓非財務資訊完整揭露。將資訊揭露、永續報告書以及 ESG 評鑑納入重要的考量範疇。

圖靈事實 Turing Facts 集中彙整全球企業徵信機構、中央政府部門、ESG 查核單位等多個大型可信賴的資料源，同步串接工研院建置的SMEPass平台，將160萬間企業的營業資料、登記資料、勞動、環保裁罰紀錄、稅務資料和各種獎項紀錄等重要資訊標準化並可即時匯出，提供使用者隨時查驗，藉由原有產品圖靈證書 Turing Certs 的數位憑證技術，確保每筆資料的完整性和真實性，省去過往人工查核耗費的大量時間與成本。

Turing Space 創辦人暨執行長胡耀傑表示，圖靈事實 Turing Facts 是為了解決傳統企業在處理龐大企業營運數據與查證所遇到的困難。與工研院及台灣最大型的幾間徵信資料庫聯手合作，計畫成為台灣最大的企業信用查核平台，如同 X 光機般消除因資訊不對等而產生的風險，從而建立更加公正和透明的環境。創新的平台將在區塊鏈可溯源、不可篡改的特性下，為中小企業提供一個安全、可快速導入的數據存儲和驗證解決方案，象徵著企業資料管理新時代的開始。

ESG 工研院

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