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34年新低 日圓兌美元 一度貶破160

聯合報／ 記者朱漢崙、編譯季晶晶／綜合報導
日圓兌美元匯率昨天盤中一度貶破一六○價位，創卅四年來新低。本報資料照片
日圓兌美元匯率昨天盤中一度貶破一六○價位，創卅四年來新低。本報資料照片

日圓兌美元匯率昨天大洗三溫暖，盤中一度貶破一六○日圓價位，創卅四年來新低，但隨後急拉回升至一五四日圓，市場傳出是日本央行進場阻貶日圓；而這也連帶使得台灣銀行日圓現鈔賣匯價格震盪，從一度看到○點二○的價位，回到○點二一二七，最後未改寫二月十六日的○點二一二三的最低價位。

日圓兌美元昨天早盤貶破一六○日圓價位，為一九九○年來首見，但午盤大幅升值到一五五點○六日圓兌一美元，下午一度升至一五四日圓，之後回貶至一五六日圓。日圓匯價暴衝猛升，市場揣測日本當局已出手干預，但官方未有任何公告。日本財務省近幾周警告，如果交易太過動盪，將隨時待命進場支撐日圓。

分析師指出，由於時值日本黃金周的國定假日，市場交易清淡，日本央行砸錢能獲得更好的效果。市場預期日本央行要到今年第三季才會升息。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，日圓兌美元匯價會在一五五上下震盪，這將成為日圓匯率的新區間，至於兌台幣匯率走勢，要看台幣匯率兌美元的升貶情況。

相對日圓對美元走貶，台幣兌美元昨收卅二點五五八元，小升○點二分。匯銀人士分析，台幣的匯率止跌持穩，也使日圓兌換台幣的匯率相形之下跌更多，可說是哈日族的一大福音，民眾赴日旅遊成本更低；至於未來能否再看到○點二○的價位，匯銀人士認為有機會，但建議民眾分批買匯，不要重押同一個時點，會是更有利的作法。

儘管市場傳出日本央行出手阻貶，但日圓匯率走低的機率仍很大，銀行業者建議民眾，這時除了換匯日圓之外，也可申辦日圓的雙幣信用卡，國內有三分之一以上的銀行發行雙幣信用卡，因為辦卡同時要開立外幣存款帳戶，這時就用即期匯率的方式來買日圓存在帳戶，等到出國時使用雙幣信用卡刷卡，要繳刷卡卡款時就用存款帳戶裡的日圓即期存款扣款繳納。

銀行主管指出，此時存日圓存款、辦雙幣信用卡，等於鎖住日圓匯率，因為日圓已經貶過頭，隨時都有回升的可能，若民眾透過日圓存款、雙幣信用卡的「兩手策略」鎖住日圓匯率在最低點，等於在日本的消費都以最低的日圓匯率計算，加上雙幣信用卡免換匯手續費，還有現金回饋百分之一點五至百分之二的水準，會更加划算。

信用 台幣 日本央行

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