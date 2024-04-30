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一銀挺公益 高雄辦金曲饗宴

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行文教基金會舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」高雄場音樂會，第一銀行董事長邱月琴（右一）、總經理李嘉祥（左一）與演出藝人蕭煌奇（左二起）、黃妃合影。 第一銀行文教基金會／提供
第一銀行文教基金會舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」高雄場音樂會，第一銀行董事長邱月琴（右一）、總經理李嘉祥（左一）與演出藝人蕭煌奇（左二起）、黃妃合影。 第一銀行文教基金會／提供

第一銀行文教基金會長期支持本土音樂藝術文化，今年首場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會26日於高雄義大皇家劇院登場，除了邀請第一金融集團貴賓客戶參與，也將音樂會結合社會公益，安排阿福食物銀行的受助朋友共襄盛舉，金曲歌后黃妃及金曲歌王蕭煌奇更帶來一連串精采歌曲，讓全場觀眾度過難忘的夜晚。

第一銀行文教基金會指出，本次由長榮交響樂團為音樂會揭開序幕，帶來電影《007》及《桂河大橋》主題曲，同時演出《天黑黑》、《河邊春夢》、《採茶謠》等台灣民謠，更首度與台北打擊樂團跨界合作，帶來《丟丟銅》、《望春風》、《山頂黑狗兄》等一系列經典歌曲；而黃妃及蕭煌奇也接連登台，演唱《追追追》、《苦海女神龍》、《沒那麼簡單》、《阿嬤的話》等耳熟能詳的曲目，讓聽眾聽得如癡如醉，安可聲連連。

第一銀行和第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創，第一銀行文教基金會自2004年起開始舉辦音樂饗宴，累計共舉辦了48場大型音樂會，吸引將近13萬人次欣賞，並定期攜手醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供身心障礙的朋友們表演舞台。

此外，今年適逢第一銀行成立125周年，同時響應台南建城400周年，舉辦二場「百年府城之永續旅行」文史導覽、奇美博物館及台南分行快閃，並捐贈物資予台南市崇學國小棒球隊，藉此守護府城在地文化，支持地方創生。

展望未來，第一銀行和第一銀行文教基金會將秉持著取之於社會，用之於社會的精神，持續關懷弱勢、回饋社會，為台灣帶來更多溫暖及正能量。

第一銀行 音樂會

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