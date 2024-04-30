玉山銀攜警界防詐 績效卓著

2023年玉山銀行成功攔阻詐騙金額總計達5.1億元，攔阻金額成長285.79％，在金融機構名列第一。

為響應行政院號召全民識詐、反詐，玉山銀行結合內政部警政署刑事警察局、高雄市政府警察局等機關，本月27日至28日連續兩天與高雄全家海神職業籃球隊舉辦「看清楚 先查證」防詐主題日，以提升民眾防詐意識。

面對日新月異的金融犯罪手法，玉山銀行積極宣導金融防詐騙措施，已於3月為全家海神球員舉辦「看清楚 先查證」專場講座，內容包含新型態詐騙手法、保護自身金融帳戶使用與交易安全，以及在4月籃球賽事主題日設置防詐遊戲與球迷互動，提醒民眾如有任何詐騙疑慮，可以致電警政署165反詐騙專線查證，透過遊戲方式提升民眾防詐意識，吸引年輕族群與親子客群參與。

另外，為提高醫護人員對詐騙手法的認識與防範，4月玉山銀行也前往花蓮門諾醫院宣導金融防詐，希望幫助醫護人員降低受騙機會。

依據警政署統計，2023年玉山銀行成功攔阻詐騙金額總計達5.1億元，攔阻金額成長285.79％，在金融機構名列第一。

玉山銀行除了運用智能模型偵測異常交易外，去年首創「三方通話、即刻防詐」機制，當民眾覺得可能受騙時，透過三方通話，讓玉山銀行、165反詐騙專線與顧客同時通話，即時圈存疑似詐騙金流，顯示警銀合作的明顯成效。

截至目前為止，玉山銀行已舉辦超過200場防詐宣導與教育訓練，共超過10,000人次參與。玉山銀行將持續加強對不同年齡層民眾的防詐宣導，全面提升民眾識詐能力，以積極行動落實公平待客原則，守護民眾珍貴資產。

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