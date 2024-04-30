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玉山銀攜警界防詐 績效卓著

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行攜手警政署及高雄全家海神職業籃球隊宣導防詐，警政署刑事局預防科長林書立（左起）頒發感謝狀予高雄全家海神職業籃球隊領隊侯嘉騏及玉山金控行銷長林俊佑。 玉山銀行／提供
玉山銀行攜手警政署及高雄全家海神職業籃球隊宣導防詐，警政署刑事局預防科長林書立（左起）頒發感謝狀予高雄全家海神職業籃球隊領隊侯嘉騏及玉山金控行銷長林俊佑。 玉山銀行／提供

2023年玉山銀行成功攔阻詐騙金額總計達5.1億元，攔阻金額成長285.79％，在金融機構名列第一。

為響應行政院號召全民識詐、反詐，玉山銀行結合內政部警政署刑事警察局、高雄市政府警察局等機關，本月27日至28日連續兩天與高雄全家海神職業籃球隊舉辦「看清楚 先查證」防詐主題日，以提升民眾防詐意識。

面對日新月異的金融犯罪手法，玉山銀行積極宣導金融防詐騙措施，已於3月為全家海神球員舉辦「看清楚 先查證」專場講座，內容包含新型態詐騙手法、保護自身金融帳戶使用與交易安全，以及在4月籃球賽事主題日設置防詐遊戲與球迷互動，提醒民眾如有任何詐騙疑慮，可以致電警政署165反詐騙專線查證，透過遊戲方式提升民眾防詐意識，吸引年輕族群與親子客群參與。

另外，為提高醫護人員對詐騙手法的認識與防範，4月玉山銀行也前往花蓮門諾醫院宣導金融防詐，希望幫助醫護人員降低受騙機會。

依據警政署統計，2023年玉山銀行成功攔阻詐騙金額總計達5.1億元，攔阻金額成長285.79％，在金融機構名列第一。

玉山銀行除了運用智能模型偵測異常交易外，去年首創「三方通話、即刻防詐」機制，當民眾覺得可能受騙時，透過三方通話，讓玉山銀行、165反詐騙專線與顧客同時通話，即時圈存疑似詐騙金流，顯示警銀合作的明顯成效。

截至目前為止，玉山銀行已舉辦超過200場防詐宣導與教育訓練，共超過10,000人次參與。玉山銀行將持續加強對不同年齡層民眾的防詐宣導，全面提升民眾識詐能力，以積極行動落實公平待客原則，守護民眾珍貴資產。

玉山銀行 詐騙 醫護人員

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