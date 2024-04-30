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金融機構掀分行遷移潮 貼近商圈或住宅聚集地

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

數位化浪潮，金融機構為活化分行實用性掀起遷移潮，以貼近商圈或是住宅聚集地為主。

根據中央銀行與各銀行公布統計，今年以來至少九家銀行選擇遷移自家分行，地點從雙北、桃園青埔，到高雄、彰化，總計至少遷移12家分行。在星展銀完成併購花旗銀消金業務後，下一階段也將逐步將分行挪移到適合據點，例如台北市天母有兩間比鄰而居的分行將先調整。

根據金管會統計，去年全年僅有一家銀行向金管會申請增設分行獲准，寫至少2019年以來新低，為中信銀獲准，共申請增設三處分行，金管會綜合考量，核准其於新竹縣湖口鄉增設一處分行。

相較金融機構申設新分行意願低，傾向願意遷移實體分行比例高。

根據央行以及各銀行公布資料統計，今年以來，共計九家銀行遷移12家分行，包括元大銀與北富銀、彰銀（2801）至少遷址二家分行，一銀、中信銀、國泰世華銀、華南銀、陽信銀各一家，另外，北富銀也將在6月將寶強分行遷移至新店的央北分行。另外，一銀與土銀各裁減一家分行。

同時期，則僅出現三家新設立分行，主要為過去向金管會申請分行獲准後的新設立分行，包括上海商銀新設立苗栗分行與南科分行、農業金庫的屏東分行開業。

一銀 中信銀 金管會

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