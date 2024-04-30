金控發股息超過2,000億 加計國泰金、台新金配息 總金額將寫次高

12家金控公司公布股利配發，受惠去年投資評價損益大幅回升，因此今年金控恢復現金股息大方送，累計12家金控已經發出現金股息總額已逼近1,800億元，再加上尚未公布股利的國泰金（2882）與台新金，預期今年整體金控發出的現金股息將可望超過2,000億元大關，創下歷史次高。

華南金昨（29）日董事會決議分派去年盈餘，每股配發股利1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。以昨天華南金收盤價23.4元計算，現金股息殖利率高達5.12%，居金控股現金殖利率第二高，僅次於中信金現金殖利率5.26%。

12家上市金控股利配發概況 圖／經濟日報提供

現金股息殖利率達5%的還有國票金，其他像玉山金股息殖利率4.34%，兆豐、開發、富邦、元大等金控，現金股息殖利率也都在3.5%以上，達定存利率二倍。

14家上市金控在2021年獲利創下歷史新高後，2022年分派2021年盈餘，發出的現金股息總額也創下新高，達到2,384億元，去年則是因2022年財報有大額的投資未實現損失，吃掉股利配發空間，有多達三家金控股利掛零，整體金控發出的現金股息也大縮水至1,205億元。

所幸在2023年上市金控獲利創史上第三高，年增近三成，加以股債投資評價損失牽制現金股息發放的陰霾退散，因此扣除新光金沒有股利，其他13家金控都可發放，且部分金控還拉高股利配發率，彌補股東去年少拿到的股利，使得今年的整體金控現金股息發放，又回復大戶水準，可望超過2,000億元。

華南金昨天決議股利發放，股利配發率重返八成以上，來到81.7%，另外，近年華南金股利政策，將以拉高現金股息比重、搭配較少股票股利的模式為主，以因應需要與減緩每股獲利稀釋程度，因此昨天董事會決議股利每股發1.3元，不僅較去年大增，現金股息更是拉高到1.2元，在四大公股金控中現金股息居第二高，僅次於兆豐金的1.5元，現金股息殖利率更是突破5%。

尚未公布股利的國泰金與台新金，股利展望也不看淡，國泰金2023年每股稅後純益（EPS）3.24元，法人預估即使保守估算配發率應在四成上下，且預期仍將以現金股息為主，台新金股利法人上看1元，過去慣例其中部分仍搭配股票股利，因此估算兩家金控合計發放的現金股息總額應超過200億元，使得整體金控總股息可望創下歷史次高。

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