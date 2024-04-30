智慧經營／德銀遠東投信總經理黃釗盈 為企業發聲 化解碳焦慮

ESG、碳排和碳權是近年來很夯的議題，台灣碳交所在去年12月22日啟動交易，碳權交易儼然成為投資新顯學，但如何買賣碳權、如何與國際接軌，成為台灣對外貿易的一大課題。

碳稅開徵 牽動競爭力

全球又以歐盟對氣候變遷和永續投資最熱中，碳權交易也始於歐洲。德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，台灣中小企業在全球製造供應鏈中扮演關鍵角色。以台灣螺絲、螺帽為例，少了這些零組件，歐洲汽車或機器就不能運轉，但螺絲螺帽出口報價一公斤約3美元，一公噸3,000美元，目前歐盟每噸就要課稅上百歐元的碳稅，對中小企業的扣件業者是不小負擔。

黃釗盈分析，其實歐盟從2023年10月開始實施「碳邊境調整機制（CBAM）」，為2025年實施課徵碳關稅預做準備。以國際貿易為重的台灣企業，都有碳焦慮，加上碳權交易的資訊透明度低，台灣企業如何因應碳費開徵的新時代，成為企業經營管理的一大問題。

黃釗盈是國際金融菁英，不但曾長期派駐海外據點，更常在美歐亞各大金融重鎮奔忙洽公。台灣企業的碳焦慮看似與她的本職沒有直接關連，但黃釗盈生長於彰化，以俠女性格、本土關懷結合國際視野，與不同領域但志同道合的朋友，在去年9月成立台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD），希望能透過一起學習、化解碳焦慮，確保出口競爭力。

資源整合 打造新平台

德銀遠東投信是來自德國的德意志資產管理（DWS）與遠東集團的合資事業，DWS在對抗氣候變遷和永續投資上，都有高度承諾，也是2008年就簽署聯合國責任投資的先鋒之一。黃釗盈表示，DWS除了有集團既定策略，海外分支也能發揮創意，營造在地經驗，這也是她在資產管理業務之外，積極投入TCDD的關鍵。

黃釗盈指出，碳權買賣目前純屬自願，並無法與各國政府的碳稅相抵。台灣企業在台灣碳交所買的碳權，也可能在其他碳交所也有掛牌交易，不同市場報價未必相同，企業如何買碳權就是一大學問。至於買到碳權是否能獲得認可，也牽涉到企業的交易策略，是出於自願捐獻性質，或是因應國際供應鏈的要求必須執行投資。

國際碳費和碳權制度變革和發展、碳權交易如何與企業經營管理融合，在在牽涉法令和專業知識。因此，黃釗盈和同好們在2023年9月創立TCDD之後，12月更邀請國際專家和擁有碳權買賣實戰經驗的專家，共同舉辦「碳權產業一條龍」研討會。

黃釗盈表示，隨著碳費開徵新時代的到來，TCDD將打造一個台灣與國際接軌的碳權和數位科技平台，協助會員企業可以用最簡單有效的方式，直接對接到國際上的最新發展，進而運用海內外資源，為台灣企業發聲、從本土走到國際，協助面臨碳權困境的企業找出解方，並讓台灣接軌國際為使命的初衷。

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