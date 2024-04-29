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日圓失守160大關又暴衝 2大金控首席經濟學家這樣說

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
日圓匯率大跳水。（路透）
日圓匯率大跳水。（路透）

日圓兌美元匯率29日盤中貶破160大關，日圓兌新台幣匯率跟著溜滑梯、最低墜至0.2039，為31年3個月來最低。下午日圓升至1美元兌155日圓，市場也傳出可能是日本政府和日銀（日本央行）終於出手干預。對此，台新金首席經濟學家李鎮宇指出，若發生亞幣競貶，台灣恐會出現「輸入型通膨」；富邦金首席經濟學家羅瑋則指出本周美國聯準會（Fed）主席鮑爾立場是否轉「鷹派」，將對日圓走勢帶來影響。

面對日圓持續貶值，李鎮宇指出，現在日本的「油」已經撒了滿地，就看誰去點第一把火，但台灣不會成為點火者是因為台灣的產業態勢、結構跟日本沒有很大的競爭性，更多時候日本是台灣的上游，加上台灣民眾喜愛赴日旅遊，因此日圓貶值對台灣來說不太會產生直接的壓力。而他推估大陸、南韓去點火的機率最大，其中，南韓的產業包含鋼鐵、汽車等，和日本是處於同一個級距，因此日圓貶值，對韓圜的壓力很大。

李鎮宇認為，日圓貶值面臨最大壓力的恐怕是大陸，今年以來，大陸的房地產危機持續加深、地方政府財政惡化、通縮壓力持續增溫、青年失業率創歷史新高；且大陸人行發布數據顯示，2024年2月底，中國大陸廣義貨幣（M2）餘額達到299.56兆人民幣（約新台幣1347兆元），即將超過美國及歐元區1月底M2總和，這代表大陸不斷的印錢；加上3月份以來中國大陸官方採購經理人指數在歷經7個月的低迷之後首次站回50榮枯線之上，新增出口訂單子項目也攀至13個月以來的新高，若此時人民幣能夠貶值，對大陸的出口、經濟將有很大的助益，這也是最大的誘因。

李鎮宇表示，如今新台幣之所以沒有大幅貶值是因為台灣半導體與AI諸多重產業加持，一旦大陸、南韓貨幣競貶，貨幣戰爭引爆，壓力就來到台灣身上，若新台幣走貶恐會引發「輸入型通膨」，尤其是原物料與能源價格，這對新政府來說會是一大挑戰。

至於日圓後勢怎麼觀察？羅瑋則指出，本周有兩大關鍵時間點，第一是美東時間5月1日美國聯準會會議結束後，主席鮑爾的立場是否轉向「鷹派」，若維持現狀，今年會啟動降息，這時美元會稍微回落，日圓貶值壓力就會明顯減緩，日本央行的干預動作就能夠達到預期的成效；第二是本周五（5月3日）將出爐的美國4月就業報告，非農業就業人數若顯示出美國經濟仍非常強勁，則美元走強，日圓走貶的壓力又會出現。

日圓 日本央行 美國聯準會

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