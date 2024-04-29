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ETF太熱掀保單解約潮 3月壽險保險給付飆高、保費淨流出七個月最大

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
投資理財示意圖。圖／ingimage
投資理財示意圖。圖／ingimage

3月國內爆發00940、00939等ETF申購熱潮，國外又有美債殖利率上漲等因素，市場再掀新一波保單解約潮。保發中心統計顯示，3月保險給付衝上2,476億元，締造歷史新高，相較保費收入1,906億元，壽險保費呈現金淨流出570億元，為2023年9月以來、七個月最大紀錄。

一家壽險業高層指出，3月保險給付飆高主要有兩大因素。首先，3月中旬國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大的「吸金利器」，這些「存股族」不僅解定存，也把手中的新台幣或美元保單解約，轉投ETF。

除國內爆出ETF申購熱潮外，3月市場預期美國聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

壽險業高層說，在內、外兩股力道夾擊下，市場掀起新一波保單解約潮，壽險業單月保險給付金額衝上2,476億元，突破2019年6月的2,223.5億元，刷新歷年單月新高紀錄。

壽險業高層不忘強調，雖然壽險本業再度出現入不敷出，但有龐大的投資收益入帳，若加上投資收益，壽險業的現金流量仍為正數，因此，不至於產生流動性危機。

保發中心資料顯示，今年以來，壽險業保費收入在1月呈現金淨流入92億元，接下來兩個月都是淨流出。相較於2月，保費現金僅小幅淨流出51億元，3月淨流出規模擴大至570億元，為七個月來最大。

今年首季壽險保費收入5,593億元，低於保險給付6,123億元，壽險在今年第1季，現金淨流出530億元。不只如此，今年3月保險給付件數高達465.5萬件，創下三個月新高。

國泰金舉行首季法說會時，有媒體問及，國壽是否出現保單解約潮，國泰金總經理李長庚回應，並未看到保戶大量解約保單轉投資ETF的現象，整體來看國壽保單解約非常不明顯，不過他也證實曾收過友人傳來的照片，有出家人正在「解定存」買ETF，他驚訝直呼：「熱到這個程度確實蠻嚇人」。

受到美債殖利率大幅攀升影響，壽險業自2022年7月開始連續出現壽險保費收入低於保險給付情況，2023年全年，僅1月與6月保費收入大於保險給付，其餘十個月均呈現「現金淨流出」。2023年保費收入合計2兆1,879億元，低於保險給付2兆4,054億元，現金淨流出2,175億元，為壽險業史上首度全年「入不敷出」。

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